Quién es Walter Graziano, el hombre denunciado por la periodista Agustina Peñalva

Agustina Peñalva sorprendió en C5N al hacer pública una denuncia sobre un acoso que viene soportando desde hace un tiempo. “Me persigue y me sigue. Y es más, les digo algo más grave todavía. Vive a ocho cuadras de mi casa. Yo no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa. En este momento, desde el viernes, mi vida se ha convertido en una dependencia total y absoluta de otras personas”, dijo la periodista, que tiene mucho miedo y considera que no es suficiente el botón antipánico que le proporcionó la policía.

El hombre del que habla Agustina es Walter Graziano, un economista de 65 años que tuvo participaciones en programas de televisión. Tiene dos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires: es Licenciado en Economía y doctor en Ciencias Económicas. También realizó una Maestría en Italia y un Posgrado en Washington, ambos relacionados a la Economía,

Trabajó en el Banco Central y en la Universidad de Belgrano. Escribió libros como: La verdad oculta de Argentina, Historia de dos hiperinflaciones y Las siete plagas de la Argentina. Actualmente tiene su propia consultoría económica y financiera.

Por sus conocimientos, fue convocado en reiteradas oportunidades a hablar sobre economía tanto en Radio 10 como en C5N, pero Pablo Duggan, conductor de Duro de Domar, explicó que tras la denuncia de Peñalva, tomaron la decisión de no volver a invitarlo.

"Vino un par de veces a Duro de Domar. Tiempo después nos enteramos del acoso a nuestra compañera de canal. Lo repudiamos y jamás volverá a ser invitado", aseguró Duggan.