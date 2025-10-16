VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad

Durante una mañana llena de emociones y recuerdos, Irma celebró sus 107 años rodeada de afecto, flores y una torta con una sola vela azul, símbolo de su amor eterno por Gimnasia y Esgrima La Plata. En la residencia donde vive, familiares, amigos y el personal del lugar le organizaron un festejo íntimo pero cargado de ternura, donde no faltaron las anécdotas y las risas.

Nacida en 1918, Irma fue testigo de más de un siglo de historia, atravesando guerras, crisis, cambios sociales y tecnológicos que transformaron el mundo. Sin embargo, hay algo que nunca cambió: su pasión por el Lobo. Cada domingo, cuando juega Gimnasia, sigue los partidos por radio o televisión, y todavía recuerda los equipos de otras épocas con una memoria envidiable.

“Yo fui ama de casa toda la vida, soy hincha de Gimnasia, pero desde cuando empezó Gimnasia. De joven iba siempre a ver el partido, iba con mis hermanos, pero ellos eran de Estudiantes”, dice entre risas, cuando le preguntan por la fórmula de su longevidad. Su humor sigue intacto, y su mirada vivaz refleja la sabiduría de quien aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas.

Durante la celebración, los cuidadores contaron que Irma mantiene una rutina ordenada: se levanta temprano, toma su mate y siempre pide escuchar música de tango. “Le gusta recordar su juventud, cuando bailaba y salía con amigas a pasear por el Bosque”, comentó una de las acompañantes.

A lo largo de los años, Irma vio crecer a varias generaciones de su familia. Algunos de sus nietos y bisnietos la visitan con frecuencia y la describen como una mujer fuerte, positiva y cariñosa. “Nos enseña que vivir mucho también es tener ganas de seguir aprendiendo todos los días”, dicen.

El festejo incluyó flores, canciones y un aplauso cerrado cuando sopló la vela. Aunque el paso del tiempo marcó su cuerpo, su espíritu sigue tan firme como su amor por Gimnasia. “Yo soy del Lobo desde chica, y voy a serlo hasta el último día”, asegura con orgullo.

En tanto, también expresó: "Siempre viene mi nieto, pero hoy trabaja y no se si va a poder venir. Yo soy de La Plata y me gusta mi ciudad, yo tengo mi departamento frente a la Catedral".

En la pared del salón, algunas mariposas de papel y un cuadro colorido acompañaban la escena, mientras el aroma de la torta recién cortada llenaba el ambiente. Todos coincidieron en que Irma tiene una energía especial, esa que solo poseen quienes han aprendido a mirar la vida con gratitud.

"Toda una vida, me tienen acá sanita y contenta con todo esto, no lo esperaba. Me siento orgullosa. Me regalaron estás flores que me gustan tanto. Me llevó con todos bien, son mis compañeros y yo vivo feliz acá porque tengo de todo", finalizó en exclusiva a EL DIA.

Con 107 años, Irma es un ejemplo de vitalidad y serenidad. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes la rodean: una prueba viva de que el secreto de una larga vida no está solo en los años, sino en la forma de vivirlos.