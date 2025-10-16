Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
La Libertad Avanza podrá reimprimir carteles y afiches con la foto de Santilli
Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió
VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad
Ángel de Brito confesó cómo está su relación con su amiga Yanina Latorre luego del anuncio de su salida de LAM
Tras falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
"Necesito realmente de corazón recuperar mi vida": el ruego de la periodista Agustina Peñalva tras denunciar el acoso de un economista
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Adelita Grijalva, los archivos Epstein y el bloqueo institucional que paraliza al Congreso
Jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Caos de tránsito en pleno centro de La Plata por un piquete de trabajadores de Lotería
Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto
Una científica de la UNLP, en el hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
"Una tristeza”: mirá cómo Germán Martitegui destrozó a Marixa Balli en MasterChef Celebrity
"Estás, pero no estás": lanzan en La Plata una campaña para promover el uso consciente del celular
Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming
Colapinto y Neymar juntos, en un divertido desafío publicitario
“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso
Elecciones 2025: cómo se vota con la Boleta Única Papel y las multas por no votar o sacar fotos
El estudio musical comunal ya es una realidad: revelaron quiénes serán los primeros en grabar
Presentan la postulación de La Plata como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española
Revés de la Justicia a Espert: la causa por lavado de dinero no pasará a Comodoro Py
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Durante una mañana llena de emociones y recuerdos, Irma celebró sus 107 años rodeada de afecto, flores y una torta con una sola vela azul, símbolo de su amor eterno por Gimnasia y Esgrima La Plata. En la residencia donde vive, familiares, amigos y el personal del lugar le organizaron un festejo íntimo pero cargado de ternura, donde no faltaron las anécdotas y las risas.
Nacida en 1918, Irma fue testigo de más de un siglo de historia, atravesando guerras, crisis, cambios sociales y tecnológicos que transformaron el mundo. Sin embargo, hay algo que nunca cambió: su pasión por el Lobo. Cada domingo, cuando juega Gimnasia, sigue los partidos por radio o televisión, y todavía recuerda los equipos de otras épocas con una memoria envidiable.
“Yo fui ama de casa toda la vida, soy hincha de Gimnasia, pero desde cuando empezó Gimnasia. De joven iba siempre a ver el partido, iba con mis hermanos, pero ellos eran de Estudiantes”, dice entre risas, cuando le preguntan por la fórmula de su longevidad. Su humor sigue intacto, y su mirada vivaz refleja la sabiduría de quien aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas.
Durante la celebración, los cuidadores contaron que Irma mantiene una rutina ordenada: se levanta temprano, toma su mate y siempre pide escuchar música de tango. “Le gusta recordar su juventud, cuando bailaba y salía con amigas a pasear por el Bosque”, comentó una de las acompañantes.
A lo largo de los años, Irma vio crecer a varias generaciones de su familia. Algunos de sus nietos y bisnietos la visitan con frecuencia y la describen como una mujer fuerte, positiva y cariñosa. “Nos enseña que vivir mucho también es tener ganas de seguir aprendiendo todos los días”, dicen.
El festejo incluyó flores, canciones y un aplauso cerrado cuando sopló la vela. Aunque el paso del tiempo marcó su cuerpo, su espíritu sigue tan firme como su amor por Gimnasia. “Yo soy del Lobo desde chica, y voy a serlo hasta el último día”, asegura con orgullo.
En tanto, también expresó: "Siempre viene mi nieto, pero hoy trabaja y no se si va a poder venir. Yo soy de La Plata y me gusta mi ciudad, yo tengo mi departamento frente a la Catedral".
En la pared del salón, algunas mariposas de papel y un cuadro colorido acompañaban la escena, mientras el aroma de la torta recién cortada llenaba el ambiente. Todos coincidieron en que Irma tiene una energía especial, esa que solo poseen quienes han aprendido a mirar la vida con gratitud.
"Toda una vida, me tienen acá sanita y contenta con todo esto, no lo esperaba. Me siento orgullosa. Me regalaron estás flores que me gustan tanto. Me llevó con todos bien, son mis compañeros y yo vivo feliz acá porque tengo de todo", finalizó en exclusiva a EL DIA.
Con 107 años, Irma es un ejemplo de vitalidad y serenidad. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes la rodean: una prueba viva de que el secreto de una larga vida no está solo en los años, sino en la forma de vivirlos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí