Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad

VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad

16 de Octubre de 2025 | 13:15

Escuchar esta nota

Durante una mañana llena de emociones y recuerdos, Irma celebró sus 107 años rodeada de afecto, flores y una torta con una sola vela azul, símbolo de su amor eterno por Gimnasia y Esgrima La Plata. En la residencia donde vive, familiares, amigos y el personal del lugar le organizaron un festejo íntimo pero cargado de ternura, donde no faltaron las anécdotas y las risas.

Nacida en 1918, Irma fue testigo de más de un siglo de historia, atravesando guerras, crisis, cambios sociales y tecnológicos que transformaron el mundo. Sin embargo, hay algo que nunca cambió: su pasión por el Lobo. Cada domingo, cuando juega Gimnasia, sigue los partidos por radio o televisión, y todavía recuerda los equipos de otras épocas con una memoria envidiable.

“Yo fui ama de casa toda la vida, soy hincha de Gimnasia, pero desde cuando empezó Gimnasia. De joven iba siempre a ver el partido, iba con mis hermanos, pero ellos eran de Estudiantes”, dice entre risas, cuando le preguntan por la fórmula de su longevidad. Su humor sigue intacto, y su mirada vivaz refleja la sabiduría de quien aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas.

Durante la celebración, los cuidadores contaron que Irma mantiene una rutina ordenada: se levanta temprano, toma su mate y siempre pide escuchar música de tango. “Le gusta recordar su juventud, cuando bailaba y salía con amigas a pasear por el Bosque”, comentó una de las acompañantes.

A lo largo de los años, Irma vio crecer a varias generaciones de su familia. Algunos de sus nietos y bisnietos la visitan con frecuencia y la describen como una mujer fuerte, positiva y cariñosa. “Nos enseña que vivir mucho también es tener ganas de seguir aprendiendo todos los días”, dicen.

El festejo incluyó flores, canciones y un aplauso cerrado cuando sopló la vela. Aunque el paso del tiempo marcó su cuerpo, su espíritu sigue tan firme como su amor por Gimnasia. “Yo soy del Lobo desde chica, y voy a serlo hasta el último día”, asegura con orgullo.

En tanto, también expresó: "Siempre viene mi nieto, pero hoy trabaja y no se si va a poder venir. Yo soy de La Plata y me gusta mi ciudad, yo tengo mi departamento frente a la Catedral". 

En la pared del salón, algunas mariposas de papel y un cuadro colorido acompañaban la escena, mientras el aroma de la torta recién cortada llenaba el ambiente. Todos coincidieron en que Irma tiene una energía especial, esa que solo poseen quienes han aprendido a mirar la vida con gratitud.

"Toda una vida, me tienen acá sanita y contenta con todo esto, no lo esperaba. Me siento orgullosa. Me regalaron estás flores que me gustan tanto. Me llevó con todos bien, son mis compañeros y yo vivo feliz acá porque tengo de todo", finalizó en exclusiva a EL DIA.

Con 107 años, Irma es un ejemplo de vitalidad y serenidad. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes la rodean: una prueba viva de que el secreto de una larga vida no está solo en los años, sino en la forma de vivirlos.

 

 

 

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

Inminente anuncio sobre Colapinto
Últimas noticias de La Ciudad

Presentan la postulación de La Plata como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española

Caos de tránsito en pleno centro de La Plata por un piquete de trabajadores de Lotería

"Estás, pero no estás": lanzan en La Plata una campaña para promover el uso consciente del celular

Jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Espectáculos
Filosas declaraciones de Graciela Alfano contra Wanda Nara: "No baila, no canta, no hace nada"
Se supo: Carmen Barbieri reveló los trabajos más insólitos que le ofrecieron pero finalmente rechazó
Santiago del Moro: tranquilidad y contrato de trabajo durante cinco años
Ángel de Brito confesó cómo está su relación con su amiga Yanina Latorre luego del anuncio de su salida de LAM
"Necesito realmente de corazón recuperar mi vida": el ruego de la periodista Agustina Peñalva tras denunciar el acoso de un economista
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito de Aloise: revelan cómo arrancó el fuego y descartan el ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Deportes
A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20
Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió
Colapinto y Neymar juntos, en un divertido desafío publicitario
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Información General
Una científica de la UNLP, en el hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo
Tras falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla