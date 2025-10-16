Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Deportes

La Municipalidad cedió un terreno al Club Albatros para construir cancha de hockey

La Municipalidad cedió un terreno al Club Albatros para construir cancha de hockey
16 de Octubre de 2025 | 18:37

Escuchar esta nota

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó una ordenanza por la cual el municipio cede al Club Albatros un espacio verde y una calle interna para que la institución pueda avanzar con la construcción de su cancha de hockey. 

LEA TAMBIÉN

Tensos cruces por Gaza, dardos políticos y más en una nueva sesión del Concejo Deliberante de La Plata

La Municipalidad otorgó al Club Albatros el uso precario de una calle interna (y sus ochavas) ubicadas aproximadamente a la altura de 514 y 137, para usos recreativos y deportivos por parte del club. 

Además, se desafectó del dominio público la calle 26, en el tramo entre las calles 86 y 90, como parte de un trámite administrativo de regularización del barrio Puente de Fierro. 

El expediente para la cesión fue promovido desde el radicalismo y contó con los votos del oficialismo y varias bancadas opositoras; el bloque de La Libertad Avanza se abstuvo, manifestando objeciones por posibles errores administrativos. 

El concejal Gustavo Staffolani (UCR) expresó que la ordenanza representa “un gran avance para el club” y aseguró que el espacio cedido se destinará específicamente a la construcción de una cancha de hockey. 

Desde el bloque libertario, la concejala Belén Muñoz opinó que aún falta un trámite con la Provincia y cuestionó la capacidad del municipio para legislar sobre tierras que podrían no estar bajo su jurisdicción directa. 

La edila Cintia Mansilla (encargada de Planeamiento) defendió el proyecto, afirmando que los aspectos técnicos del expediente están “correctamente chequeados” y que no era necesaria otra instancia adicional. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Tensos cruces por Gaza, dardos políticos y más en una nueva sesión del Concejo Deliberante de La Plata

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche

Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Tras falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
Últimas noticias de Deportes

Agrupaciones solicitaron un pedido de informes a la Comisión de cara a la Asamblea y las elecciones

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20

Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió
La Ciudad
En La Plata, la suba de los alimentos en septiembre fue mayor al promedio del país
La Municipalidad cedió un terreno al Club Albatros para construir cancha de hockey
Alak y Rodríguez recorrieron el Mercado Bonaerense Fijo de La Plata
VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad
Presentan la postulación de La Plata como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española
Policiales
Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en Melchor Romero
VIDEO. Una joven iba a trabajar y fue víctima de un ataque motochorro en La Plata
Hackers desmantelados: allanamiento en Berisso contra una organización cibercriminal
VIDEO. Un camión chocó un puente peatonal en la avenida General Paz y lo tiró abajo: no hubo heridos
VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle
Política y Economía
Tensos cruces por Gaza, dardos políticos y más en una nueva sesión del Concejo Deliberante de La Plata
En La Plata, la suba de los alimentos en septiembre fue mayor al promedio del país
Cifra que alerta: la inflación mayorista trepó al 3,7 % en septiembre
"Humildad y honestidad": el mensaje de Mauricio Macri para Milei de cara a las elecciones
El dólar, en alza a pesar de la intervención del Tesoro de Estados Unidos: cerró a $1.425
Espectáculos
Murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss
Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años
"No sabe qué hacer para sacar plata": el testimonio del economista denunciado por acoso de Agustina Peñalva
Quién es Walter Graziano, el hombre denunciado por la periodista Agustina Peñalva
Graciela Alfano contra Wanda Nara: "No baila, no canta, no hace nada"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla