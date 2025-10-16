La Municipalidad cedió un terreno al Club Albatros para construir cancha de hockey

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó una ordenanza por la cual el municipio cede al Club Albatros un espacio verde y una calle interna para que la institución pueda avanzar con la construcción de su cancha de hockey.

La Municipalidad otorgó al Club Albatros el uso precario de una calle interna (y sus ochavas) ubicadas aproximadamente a la altura de 514 y 137, para usos recreativos y deportivos por parte del club.

Además, se desafectó del dominio público la calle 26, en el tramo entre las calles 86 y 90, como parte de un trámite administrativo de regularización del barrio Puente de Fierro.

El expediente para la cesión fue promovido desde el radicalismo y contó con los votos del oficialismo y varias bancadas opositoras; el bloque de La Libertad Avanza se abstuvo, manifestando objeciones por posibles errores administrativos.

El concejal Gustavo Staffolani (UCR) expresó que la ordenanza representa “un gran avance para el club” y aseguró que el espacio cedido se destinará específicamente a la construcción de una cancha de hockey.

Desde el bloque libertario, la concejala Belén Muñoz opinó que aún falta un trámite con la Provincia y cuestionó la capacidad del municipio para legislar sobre tierras que podrían no estar bajo su jurisdicción directa.

La edila Cintia Mansilla (encargada de Planeamiento) defendió el proyecto, afirmando que los aspectos técnicos del expediente están “correctamente chequeados” y que no era necesaria otra instancia adicional.