En La Plata, la suba de los alimentos en septiembre fue mayor al promedio del país

En La Plata, la suba de los alimentos en septiembre fue mayor al promedio del país
16 de Octubre de 2025 | 19:09
La Fundación FundPlata, realizó el habitual informe mensual sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata –integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería- que arrojó un 2,5% durante el mes de septiembre de 2025.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de septiembre de 2025 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de carnicería con un 4,1%; seguido por los de almacén con un 1,5%; y por los de verdulería con un -0,3%.

“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron polenta (1,1%); asado (7,4%); aceite (7,1%); y bola de lomo (4%), entre otros”, detallaron desde FundPlata.

Asimismo, el informe destaca que “Esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas.”

En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a agosto del 2,0% contra el 2,5% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad.”

A continuación, el informe completo con todos los detalles:

