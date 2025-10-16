VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle
VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle
Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense
En La Plata, la suba de los alimentos en septiembre fue mayor al promedio del país
Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años
El dólar, en alza a pesar de la intervención del Tesoro de Estados Unidos: cerró a $1.425
Hackers desmantelados: allanamiento en Berisso contra una organización cibercriminal
VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad
Tensos cruces por Gaza, dardos políticos y más en una nueva sesión del Concejo Deliberante de La Plata
Videos y fotos | Eitan Horn, el rehén con vínculos en La Plata, volvió a su casa en Israel tras 700 días en Gaza
VIDEO. La Plata: una joven iba a trabajar y motochorros la "revolearon" por el piso
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en Melchor Romero
La Libertad Avanza podrá reimprimir carteles y afiches con la foto de Santilli
Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió
Ángel de Brito confesó cómo está su relación con su amiga Yanina Latorre luego del anuncio de su salida de LAM
Graciela Alfano contra Wanda Nara: "No baila, no canta, no hace nada"
VIDEO. Un camión chocó un puente peatonal en la avenida General Paz y lo tiró abajo: no hubo heridos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Tras falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
Quién es Walter Graziano, el hombre denunciado por la periodista Agustina Peñalva
"No sabe qué hacer para sacar plata": el testimonio del economista denunciado por acoso de Agustina Peñalva
A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20
Adelita Grijalva, los archivos Epstein y el bloqueo institucional que paraliza al Congreso
Jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto
Caos de tránsito en pleno centro de La Plata por un piquete de trabajadores de Lotería
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de La Plata tuvo todos los ingredientes de una jornada intensa: cruces por el conflicto en Gaza, reclamos por seguridad, homenajes a figuras históricas y el tratamiento de proyectos con impacto local.
El momento más conflictivo de la sesión se produjo a partir del proyecto impulsado por la concejal Cintia Mansilla, de Unión por la Patria, que proponía expresar la preocupación del cuerpo ante la intervención de la fuerza de marina israelí sobre la Flotilla Global SUMUD, durante una misión humanitaria hacia Gaza. El texto de la edil oficialista, que buscaba solidarizarse con los argentinos retenidos (entre ellos el platense Carlos “Cascote” Bertola) en el operativo, derivó en un fuerte cruce político cuando Mansilla calificó de “genocidio” las acciones del Estado de Israel. La afirmación generó la inmediata respuesta del concejal del PRO, Nicolás Morzone, quien pidió disculpas a la comunidad judía platense y afirmó que “Israel no es genocida, Hamás es una organización terrorista”. Finalmente, la iniciativa fue girada a la Comisión de Legislación.
En medio del clima caliente, Morzone protagonizó otro intercambio al referirse a la polémica por la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), a la que calificó como “una burda operación del kirchnerismo”. El oficialista Juan Manuel Granillo Fernández replicó, con tono más calmo, al recordad que “Espert estaba en la boleta porque lo había puesto LLA” y que el libertarismo y el PRO habían cometido “el error de no haberlo bajado a tiempo”.
Durante la sesión, también tomó relevancia la solicitud del concejal Darío Ganduglia, jefe del bloque Propuesta Vecinal, para que el Municipio implemente el programa “Ojos en Alerta”, un convenio firmado en 2023 entre el exintendente Julio Garro y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez. El edil recordó que se trata de una herramienta que permite a los vecinos comunicarse por WhatsApp con el centro de monitoreo municipal para alertar sobre delitos o emergencias.
Se aprobó una ordenanza impulsada desde el radicalismo para ceder una calle interna y un espacio verde al Club Albatros, con el objetivo de que la institución construya su nueva cancha de hockey. La medida contó con el respaldo del oficialismo y varias bancadas opositoras, mientras que el bloque de LLA se abstuvo por considerar que podría haber errores administrativos.
Ingresó el expediente del frigorífico de Gorina, que solicita la condonación y exención de tasas municipales por 24 meses tras el incendio que destruyó parte de su planta en febrero pasado. La nota del frigorífico, respaldada por el intendente Julio Alak, fue girada a la Comisión de Hacienda, donde se analizará en detalle y se votará en la próxima sesión.
Por otra parte, se aprobaron dos homenajes: la calle 36 entre 2 y 3 llevará el nombre de José Ignacio Rucci, y la plazoleta de 7 y 92 se llamará Padre Carlos Cajade, en reconocimiento a su compromiso social y con la niñez.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí