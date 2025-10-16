Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tensos cruces por Gaza, dardos políticos, proyectos aprobados y homenajes en una nueva sesión del Concejo Deliberante de La Plata

Tensos cruces por Gaza, dardos políticos, proyectos aprobados y homenajes en una nueva sesión del Concejo Deliberante de La Plata

Ivan Campos

16 de Octubre de 2025 | 20:00

La última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de La Plata tuvo todos los ingredientes de una jornada intensa: cruces por el conflicto en Gaza, reclamos por seguridad, homenajes a figuras históricas y el tratamiento de proyectos con impacto local. 

El momento más conflictivo de la sesión se produjo a partir del proyecto impulsado por la concejal Cintia Mansilla, de Unión por la Patria, que proponía expresar la preocupación del cuerpo ante la intervención de la fuerza de marina israelí sobre la Flotilla Global SUMUD, durante una misión humanitaria hacia Gaza. El texto de la edil oficialista, que buscaba solidarizarse con los argentinos retenidos (entre ellos el platense Carlos “Cascote” Bertola) en el operativo, derivó en un fuerte cruce político cuando Mansilla calificó de “genocidio” las acciones del Estado de Israel. La afirmación generó la inmediata respuesta del concejal del PRO, Nicolás Morzone, quien pidió disculpas a la comunidad judía platense y afirmó que “Israel no es genocida, Hamás es una organización terrorista”. Finalmente, la iniciativa fue girada a la Comisión de Legislación.

En medio del clima caliente, Morzone protagonizó otro intercambio al referirse a la polémica por la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), a la que calificó como “una burda operación del kirchnerismo”. El oficialista Juan Manuel Granillo Fernández replicó, con tono más calmo, al recordad que “Espert estaba en la boleta porque lo había puesto LLA” y que el libertarismo y el PRO habían cometido “el error de no haberlo bajado a tiempo”.

Durante la sesión, también tomó relevancia la solicitud del concejal Darío Ganduglia, jefe del bloque Propuesta Vecinal, para que el Municipio implemente el programa “Ojos en Alerta”, un convenio firmado en 2023 entre el exintendente Julio Garro y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez. El edil recordó que se trata de una herramienta que permite a los vecinos comunicarse por WhatsApp con el centro de monitoreo municipal para alertar sobre delitos o emergencias.

Se aprobó una ordenanza impulsada desde el radicalismo para ceder una calle interna y un espacio verde al Club Albatros, con el objetivo de que la institución construya su nueva cancha de hockey. La medida contó con el respaldo del oficialismo y varias bancadas opositoras, mientras que el bloque de LLA se abstuvo por considerar que podría haber errores administrativos. 

Ingresó el expediente del frigorífico de Gorina, que solicita la condonación y exención de tasas municipales por 24 meses tras el incendio que destruyó parte de su planta en febrero pasado. La nota del frigorífico, respaldada por el intendente Julio Alak, fue girada a la Comisión de Hacienda, donde se analizará en detalle y se votará en la próxima sesión.

Por otra parte, se aprobaron dos homenajes: la calle 36 entre 2 y 3 llevará el nombre de José Ignacio Rucci, y la plazoleta de 7 y 92 se llamará Padre Carlos Cajade, en reconocimiento a su compromiso social y con la niñez.

