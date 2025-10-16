Un camión chocó un puente peatonal en la avenida General Paz y lo tiró abajo: no hubo heridos

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle
VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle
Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense
El dólar, en alza a pesar de la intervención del Tesoro de Estados Unidos: cerró a $1.425
Videos y fotos | Eitan Horn, el rehén con vínculos en La Plata, volvió a su casa en Israel tras 700 días en Gaza
VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
La Libertad Avanza podrá reimprimir carteles y afiches con la foto de Santilli
Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió
Ángel de Brito confesó cómo está su relación con su amiga Yanina Latorre luego del anuncio de su salida de LAM
Graciela Alfano contra Wanda Nara: "No baila, no canta, no hace nada"
Tras falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
Quién es Walter Graziano, el hombre denunciado por la periodista Agustina Peñalva
"No sabe qué hacer para sacar plata": el testimonio del economista denunciado por acoso de Agustina Peñalva
A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Adelita Grijalva, los archivos Epstein y el bloqueo institucional que paraliza al Congreso
Jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Caos de tránsito en pleno centro de La Plata por un piquete de trabajadores de Lotería
Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto
Se supo: Carmen Barbieri reveló los trabajos más insólitos que le ofrecieron pero finalmente rechazó
Datos de la violencia escolar que duelen: 6 de cada 10 alumnos de 6to grado fueron víctimas de agresiones
Agrupaciones solicitaron un pedido de informes a la Comisión de cara a la Asamblea y las elecciones
"Humildad y honestidad": el mensaje de Mauricio Macri para Milei de cara a las elecciones
Santiago del Moro: tranquilidad y contrato de trabajo durante cinco años
Una científica de la UNLP, en el hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un camión con pluma mecánica chocó este mediodía y provocó el derrumbe de una parte de un puente peatonal sobre la avenida General Paz, sentido al Riachuelo, y, afortunadamente, no hubo heridos.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho se registró a la altura de la calle General Madariaga, por lo que Bomberos de la Ciudad se encontraban en el lugar para evaluar los daños materiales.
En tanto, personal de la Comisaría Vecinal 8C y efectivos de la autopista intervenían en el operativo, donde el tránsito era desviado por la avenida Coronel Roca. Además, los voceros indicaron que no se reportaron heridos ni víctimas fatales.
🚨 Asi se derrumbó el puente peatonal en Av. General Paz y Av. Fernández de la Cruz— christian baglietto (@bagliettoc) October 16, 2025
⚠️ Corte total de la traza desde Av. 27 de Febrero hasta la bajada de Cruz, #VillaLugano pic.twitter.com/j2u5WTKEeJ
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí