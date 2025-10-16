Un camión chocó un puente peatonal en la avenida General Paz y lo tiró abajo: no hubo heridos

Un camión con pluma mecánica chocó este mediodía y provocó el derrumbe de una parte de un puente peatonal sobre la avenida General Paz, sentido al Riachuelo, y, afortunadamente, no hubo heridos.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho se registró a la altura de la calle General Madariaga, por lo que Bomberos de la Ciudad se encontraban en el lugar para evaluar los daños materiales.

En tanto, personal de la Comisaría Vecinal 8C y efectivos de la autopista intervenían en el operativo, donde el tránsito era desviado por la avenida Coronel Roca. Además, los voceros indicaron que no se reportaron heridos ni víctimas fatales.