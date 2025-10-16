Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en La Plata

Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en La Plata
16 de Octubre de 2025 | 18:19

Esta tarde un hecho trágico conmovió a la comunidad de Melchor Romero: un joven de 23 años murió mientras estaba en la vía pública, aparentemente mientras tomaba una cerveza. 

La víctima fue identificada por las autoridades como Pablo Sebastián Gallardo, vecino de la localidad de Gonnet (zona norte de La Plata). 

Gallardo trabajaba en changas ocasionales (“changarín”) y era padre de un hijo. 

Según fuentes policiales consultadas, el joven estaba en la zona de 527 y 166 cuando, mientras consumía una cerveza en la vía pública, “comenzó a tambalearse y de pronto cayó al suelo”. 

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a Gallardo tirado en el asfalto, junto a una botella de cerveza. Se constató que no había signos de violencia visibles y que el joven no respondía a los llamados de los agentes. 

El cuerpo fue trasladado para su intervención forense, donde se confirmó que ya no contaba con vida. 

Desde su círculo cercano mencionaron que Gallardo tenía antecedentes problemáticos vinculados al consumo de alcohol y drogas, aunque no se sabe si poseía alguna enfermedad de base que haya influido en el desenlace. 

Los familiares emprendieron una colecta a través de redes sociales para poder cubrir los gastos del funeral, señalando que requieren ayuda para brindarle un velatorio digno. 

