Graciela Alfano contra Wanda Nara: "No baila, no canta, no hace nada"

Graciela Alfano volvió a demostrar que no tiene filtros y desató otra polémica. Ahora, lanzó duras declaraciones contra Wanda Nara, actual conductora de MasterChef Celebrity.

Así, Alfano se refirió al rol de ciertas figuras mediáticas y apuntó directo a Wanda: “Wanda Nara me chup... un huev..., pero digo, ¿por qué la sociedad va a estos seres que no bailan, no cantan, no hacen nada, no están formados y no hay respeto para el público?”.

Entonces, la frase encendió la polémica y se viralizó en las redes reavivando una vieja rivalidad.

Recordemos que, el enfrentamiento entre Alfano y Nara nació años atrás, durante el recordado “China Gate”, cuando la ex vedette salió a defender públicamente a Eugenia “La China” Suárez, señalada en aquel momento como la tercera en discordia entre Wanda y Mauro Icardi.

Desde entonces, las diferencias quedaron expuestas. Si bien Wanda nunca respondió directamente, Graciela no pierde oportunidad para dejar clara su opinión.

“Cuando vos le decís al público que mentiste, te estás burlando. Eso es lo que yo digo: no me gusta", tiró Alfano.

Por último, como si eso fuera poco, Graciela también se metió en la vida personal de Wanda, dejando una frase que no pasó desapercibida: “Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”,cerró Graciela Alfano.