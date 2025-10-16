VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

En un violento episodio registrado en la zona de 49 entre 29 y 30 de La Plata, una mujer fue atacada por un sujeto que se hizo pasar por repartidor —“falso repartidor de Rappi”, según testimonios— con la intención de robarle sus pertenencias.

Según algunos testigos y de acuerdo a lo que se ve en el video, el agresor la empuja al suelo y arrastrado unos metros para sustraerle el bolso o celular.

Hasta ahora no se conocen datos oficiales sobre la identidad del agresor, si hubo denuncia policial, ni si se logró detenerlo. Tampoco hallé registros verificados de medios locales que confirmen la versión completa del suceso.

Este tipo de modalidad —hacerse pasar por repartidor para cometer robos urbanos— no es inédita y preocupa en la ciudad, ya que aprovecha la ubiquidad de servicios de delivery para disimular intenciones delictivas.