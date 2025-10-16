Una joven iba a trabajar y fue víctima de un ataque motochorro en La Plata

En horas de la mañana, una joven fue abordada por dos motochorros al momento que caminaba por los alrededores del barrio del Policliníco. En cuestión de segundos, los dos sujetos se abalanzaron sobre la víctima, que intentó resistir el ataque.

El violento episodio, que fue captado por una cámara de seguridad de la zona, ocurrió minutos después de las 5:30 horas en los alrededores de 70 entre 2 y 3. En esos instantes, los motochorros circulaban en contramano y sorprendieron a la víctima por detrás.

En el afán por apropiarse de los objetos de valor, ambos delincuentes cayeron del rodado luego de retener a la víctima. Luego de varios segundos de forcejeo, los malvivientes levantaron el rodado y huyeron de la escena rápidamente. Por otro lado, la víctima pudo reponerse y corrió en la misma dirección que circulaba previamente por la calle 70.

Los frentistas manifestaron su malestar por la falta de presencia policial en la zona y por los hechos delictivos ocurridos. "Nunca llegó", expresó una frentista del barrio, tras el hecho que tuvo como víctima a una mujer.

"Rappi-chorros" una nueva modalidad que acecha a vecinos en la Ciudad

En un violento episodio registrado en la zona de 49 entre 29 y 30 de La Plata, una mujer fue atacada por un sujeto que se hizo pasar por repartidor —“falso repartidor de Rappi”, según testimonios— con la intención de robarle sus pertenencias.

Según algunos testigos y de acuerdo a lo que se ve en el video, el agresor la empuja al suelo y arrastrado unos metros para sustraerle el bolso o celular.