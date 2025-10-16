Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Policiales

Una joven iba a trabajar y fue víctima de un ataque motochorro en La Plata

16 de Octubre de 2025 | 17:47

Escuchar esta nota

En horas de la mañana, una joven fue abordada por dos motochorros al momento que caminaba por los alrededores del barrio del Policliníco. En cuestión de segundos, los dos sujetos se abalanzaron sobre la víctima, que intentó resistir el ataque.

El violento episodio, que fue captado por una cámara de seguridad de la zona, ocurrió minutos después de las 5:30 horas en los alrededores de 70 entre 2 y 3. En esos instantes, los motochorros circulaban en contramano y sorprendieron a la víctima por detrás. 

En el afán por apropiarse de los objetos de valor, ambos delincuentes cayeron del rodado luego de retener a la víctima. Luego de varios segundos de forcejeo, los malvivientes levantaron el rodado y huyeron de la escena rápidamente. Por otro lado, la víctima pudo reponerse y corrió en la misma dirección que circulaba previamente por la calle 70. 

Los frentistas manifestaron su malestar por la falta de presencia policial en la zona y por los hechos delictivos ocurridos. "Nunca llegó", expresó una frentista del barrio, tras el hecho que tuvo como víctima a una mujer.

"Rappi-chorros" una nueva modalidad que acecha a vecinos en la Ciudad

En un violento episodio registrado en la zona de 49 entre 29 y 30 de La Plata, una mujer fue atacada por un sujeto que se hizo pasar por repartidor —“falso repartidor de Rappi”, según testimonios— con la intención de robarle sus pertenencias.

Según algunos testigos y de acuerdo a lo que se ve en el video, el agresor la empuja al suelo y arrastrado unos metros para sustraerle el bolso o celular. 

LE PUEDE INTERESAR

Hackers desmantelados: allanamiento en Berisso contra una organización cibercriminal

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Un camión chocó un puente peatonal en la avenida General Paz y lo tiró abajo: no hubo heridos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche

Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Tras falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
Últimas noticias de Policiales

Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en Melchor Romero

Hackers desmantelados: allanamiento en Berisso contra una organización cibercriminal

VIDEO. Un camión chocó un puente peatonal en la avenida General Paz y lo tiró abajo: no hubo heridos

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle
La Ciudad
En La Plata, la suba de los alimentos en septiembre fue mayor al promedio del país
La Municipalidad cedió un terreno al Club Albatros para construir cancha de hockey
Alak y Rodríguez recorrieron el Mercado Bonaerense Fijo de La Plata
VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad
Presentan la postulación de La Plata como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española
Espectáculos
Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años
"No sabe qué hacer para sacar plata": el testimonio del economista denunciado por acoso de Agustina Peñalva
Quién es Walter Graziano, el hombre denunciado por la periodista Agustina Peñalva
Graciela Alfano contra Wanda Nara: "No baila, no canta, no hace nada"
Se supo: Carmen Barbieri reveló los trabajos más insólitos que le ofrecieron pero finalmente rechazó
Deportes
La Municipalidad cedió un terreno al Club Albatros para construir cancha de hockey
Agrupaciones solicitaron un pedido de informes a la Comisión de cara a la Asamblea y las elecciones
Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense
A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20
Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió
Información General
El CPA donó equipos de alta precisión en Agrimensura a la UNLP
Una científica de la UNLP, en el hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo
Tras falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla