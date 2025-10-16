Ángel de Brito confesó cómo está su relación con su amiga Yanina Latorre luego del anuncio de su salida de LAM

Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
Recordemos que, Ángel de Brito y Yanina Latorre son amigos desde hace años. Más allá de la relación laboral, supieron construir una relación especial.
Pero, hace tiempo que los rumores insisten en que el vínculo dejó de ser el mismo desde que ella debutó con su propio programa. Y si bien cada uno por su lado se ocupó de desmentirlo, las especulaciones persisten.
Entonces, ahora, Yanina admitió públicamente que decidió dar un paso al costado de LAM. "El año que viene lo dejo, es algo que dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro. No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa", reveló.
Así, esas declaraciones no hicieron más que potenciar la idea de que la amistad entre ellos pendía de un hilo.
Harto del tema, Ángel decidió subir una foto con Yanina del último Martin Fierro donde se los ve juntos, felices y abrazados para dar por finalizado el asunto y demostrar que la relación sigue intacta.
Para el conductor de LAM, Yanina ha sido una panelista que ha hecho un camino impecable, sin saltearse ningún paso. "Con trabajo y disciplina se los comió a todos", declaró. Incluso fue él quien la alentó para que aceptara la conducción de su propio programa, algo que ella sentía que no podría hacer.
Finalmente, Yanina declaró: "Fue al primero al que le consulté. Necesitaba su aprobación sino, no me hubiera animado".
