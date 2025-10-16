Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Deportes |Para lograr pase a la final

A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20

16 de Octubre de 2025 | 12:22

Escuchar esta nota

En el fútbol y el deporte, ciertas jugadas se vuelven eternas, no por su rareza técnica ni por su espectacularidad estética, sino por lo que representan: entrega, sacrificio, instinto defensivo, liderazgo. Dos momentos casi idénticos y con la Seleccón: la histórica intervención de Javier Mascherano ante Robben en la semifinal del Mundial Brasil 2014, y el cierre providencial de Juan Villalba, de Gimnasia, jugando para la Argentina Sub-20 ante Colombia, que aseguró el pase a la final del Mundial Sub-20. 

La de Masche en los últimos instantes del tiempo reglamentario de la semifinal entre Argentina y Holanda. Robben, uno de los jugadores más temidos por su agilidad y definición, había desbordado por la izquierda, se metía al área, encaraba y con remate cruzado parecía tener el gol hecho. Mascherano lee la jugada con anticipación: extiende la pierna, se barre, con determinación. Hay riesgo físico. La pelota iba camino al arco, pero el corte se da justo a tiempo para evitar el gol. 

En el partido semifinal del Mundial Sub-20 y a 11 años de aquella jugada, Argentina enfrentaba a Colombia. Colombia tenía una situación clara: Aristizábal quedó mano a mano tras un gran pase en profundidad. El gol parecía inminente.

Villalba, defensor argentino (y jugador de Gimnasia), reacciona. Realiza un cruce impecable dentro del área, en ese momento decisivo, para impedir la definición de Aristizábal. 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

Inminente anuncio sobre Colapinto
Últimas noticias de Deportes

Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió

Colapinto y Neymar juntos, en un divertido desafío publicitario

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito de Aloise: revelan cómo arrancó el fuego y descartan el ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Espectáculos
Santiago del Moro: tranquilidad y contrato de trabajo durante cinco años
Ángel de Brito confesó cómo está su relación con su amiga Yanina Latorre luego del anuncio de su salida de LAM
"Necesito realmente de corazón recuperar mi vida": el ruego de la periodista Agustina Peñalva tras denunciar el acoso de un economista
"Una tristeza”: mirá cómo Germán Martitegui destrozó a Marixa Balli en MasterChef Celebrity
VIDEO. “La bondiola de Wanda”: otra noche picante con Maxi López en MasterChef, con guiño a Mauro Icardi
Política y Economía
El plan de Macri: perfil bajo y respaldo a un candidato del PRO para enfrentarse al oficialismo
Tandil: comerciantes locales enfrentan baja en ventas y llegada de grandes marcas
Tandil se prepara para Farándula: el evento estudiantil más grande será este sábado
Tandil: proponen nombrar una calle en homenaje al locutor Rubén “Cacho” González
Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
La Ciudad
VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad
Presentan la postulación de La Plata como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española
Caos de tránsito en pleno centro de La Plata por un piquete de trabajadores de Lotería
"Estás, pero no estás": lanzan en La Plata una campaña para promover el uso consciente del celular
Jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla