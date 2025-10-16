A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20

En el fútbol y el deporte, ciertas jugadas se vuelven eternas, no por su rareza técnica ni por su espectacularidad estética, sino por lo que representan: entrega, sacrificio, instinto defensivo, liderazgo. Dos momentos casi idénticos y con la Seleccón: la histórica intervención de Javier Mascherano ante Robben en la semifinal del Mundial Brasil 2014, y el cierre providencial de Juan Villalba, de Gimnasia, jugando para la Argentina Sub-20 ante Colombia, que aseguró el pase a la final del Mundial Sub-20.

La de Masche en los últimos instantes del tiempo reglamentario de la semifinal entre Argentina y Holanda. Robben, uno de los jugadores más temidos por su agilidad y definición, había desbordado por la izquierda, se metía al área, encaraba y con remate cruzado parecía tener el gol hecho. Mascherano lee la jugada con anticipación: extiende la pierna, se barre, con determinación. Hay riesgo físico. La pelota iba camino al arco, pero el corte se da justo a tiempo para evitar el gol.

En el partido semifinal del Mundial Sub-20 y a 11 años de aquella jugada, Argentina enfrentaba a Colombia. Colombia tenía una situación clara: Aristizábal quedó mano a mano tras un gran pase en profundidad. El gol parecía inminente.

Villalba, defensor argentino (y jugador de Gimnasia), reacciona. Realiza un cruce impecable dentro del área, en ese momento decisivo, para impedir la definición de Aristizábal.