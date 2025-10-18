Actividades: aniversario y celebración

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
El Gobierno quiere una reforma laboral con subas por productividad
Gobernadores aliados pidieron acompañar al Gobierno nacional
VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
“Bochazo” en Medicina: estudiantes denuncian irregularidades en exámenes
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) festeja sus 15 años con diferentes actividades, para toda la familia. Desde las 19 horas, la agenda cuenta con festival de danzas, sorteos, buffet y show-baile con “Esteban, El Cordobés”. Entrada: $2.000.
El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) celebra su 89º aniversario, hoy, a las 21, con una cena show. El festejo contará con música en vivo y sorteos. Valor de la tarjeta: $40.000. Contacto: 0221 450-3528.
El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril realiza hoy su Fiesta Mensual a las 20 en 13 ex 70 y 122 Norte ex 122 bis, Berisso, con buffet, sorteos y animación de Ricardo Roldán. Entrada: $3.000 socios, $5.000 no socios. Info: lunes a viernes, 10 a 12.
El Depo despide el año
El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una gran fiesta, a realizarse el 8 de noviembre, a las 20, en su sede situada en Camino Centenario y 48. Las entradas se pueden adquirir en la secretaría del club o a través de WhatsApp 221 6815229.
Para comentar suscribite haciendo click aquí