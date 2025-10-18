Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: aniversario y celebración

Actividades: aniversario y celebración
18 de Octubre de 2025 | 02:50
Unidos por Garibaldi de fiesta

El Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) festeja sus 15 años con diferentes actividades, para toda la familia. Desde las 19 horas, la agenda cuenta con festival de danzas, sorteos, buffet y show-baile con “Esteban, El Cordobés”. Entrada: $2.000.

Festejo en Capital Chica

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) celebra su 89º aniversario, hoy, a las 21, con una cena show. El festejo contará con música en vivo y sorteos. Valor de la tarjeta: $40.000. Contacto: 0221 450-3528.

Centro de Tercera Edad

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril realiza hoy su Fiesta Mensual a las 20 en 13 ex 70 y 122 Norte ex 122 bis, Berisso, con buffet, sorteos y animación de Ricardo Roldán. Entrada: $3.000 socios, $5.000 no socios. Info: lunes a viernes, 10 a 12.

El Depo despide el año

El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una gran fiesta, a realizarse el 8 de noviembre, a las 20, en su sede situada en Camino Centenario y 48. Las entradas se pueden adquirir en la secretaría del club o a través de WhatsApp 221 6815229.

 

