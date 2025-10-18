La inscripción de autos en la Ciudad sin cambios

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
El Gobierno quiere una reforma laboral con subas por productividad
Gobernadores aliados pidieron acompañar al Gobierno nacional
VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
“Bochazo” en Medicina: estudiantes denuncian irregularidades en exámenes
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno Nacional oficializó ayer en el Boletín Oficial la norma que permite realizar inscripciones y anotaciones de vehículos nuevos, nacionales e importados, de manera remota, con el fin de simplificar el proceso administrativo. En la Ciudad, este sistema aún no está vigente.
La nueva normativa entró en vigencia, a través del decreto 745/2025 y amparándose en el artículo 353 del decreto 70/23, que dictó el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido, y que tuvo gran injerencia el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Para concretarlo, la administración libertaria creó el Registro Único Virtual (RUV), “a fin de instrumentar de manera virtual las peticiones de inscripción de trámites referidos a bienes incluidos en el citado Régimen Jurídico del Automotor”.
“En una primera etapa, bajo esa modalidad se tramitarían las inscripciones iniciales de vehículos Cero Kilómetro (0 Km) de fabricación nacional e importados que cumplieran determinados requisitos, los cuales fueron detallados en su artículo 1°”, dice el texto.
La modalidad, resalta, “permite en la actualidad una mayor y más eficiente interacción con las bases de datos de éste y de otros organismos públicos”.
“Esa circunstancia habilita que determinados controles que forman parte del proceso de calificación registral sean validados de manera automática por el sistema, mediante la interconexión con otras bases sistémicas oficiales a nivel nacional, asegurando la integridad, autenticidad y confiabilidad de la información, en consonancia con los principios de celeridad, economía, eficacia y control que rigen la actividad administrativa”, dice la publicación oficial.
LE PUEDE INTERESAR
Corte de luz en el Microcentro
LE PUEDE INTERESAR
Encuentro sobre el acompañamiento en el duelo, en Meridiano V
En las concesionarias de la Ciudad, el nuevo sistema aún no entró en vigencia.
“Todavía no recibimos ninguna notificación al respecto”, explicó un referente del sector a este diario, quien agregó: “todavía seguimos trabajando normalmente con la inscripción habitual”.
Según se explicó, hasta ahora sólo se recibieron boletines informativos sobre su funcionamiento, pero “todavía no hay nada habilitado ni homologado, por lo que aquí aún no contamos con información concreta que lo asiente”, se aclaró.
Este nuevo sistema permite la inscripción de vehículos 0 km de manera online, sin necesidad de acudir al Registro del Automotor local.
La gestión se realiza a través de una plataforma digital que agiliza los trámites, reduce costos y permite entregar las chapas patente directamente en las agencias de autos.
“Ahora cada concesionario puede cargar los datos del vehículo y del comprador, que firma y valida su identidad de manera electrónica”, indicó el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí