La Ciudad |El gobierno nacional oficializó el nuevo sistema digital

La inscripción de autos en la Ciudad sin cambios

La inscripción de autos en la Ciudad sin cambios
18 de Octubre de 2025 | 02:53
El Gobierno Nacional oficializó ayer en el Boletín Oficial la norma que permite realizar inscripciones y anotaciones de vehículos nuevos, nacionales e importados, de manera remota, con el fin de simplificar el proceso administrativo. En la Ciudad, este sistema aún no está vigente.

La nueva normativa entró en vigencia, a través del decreto 745/2025 y amparándose en el artículo 353 del decreto 70/23, que dictó el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido, y que tuvo gran injerencia el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para concretarlo, la administración libertaria creó el Registro Único Virtual (RUV), “a fin de instrumentar de manera virtual las peticiones de inscripción de trámites referidos a bienes incluidos en el citado Régimen Jurídico del Automotor”.

“En una primera etapa, bajo esa modalidad se tramitarían las inscripciones iniciales de vehículos Cero Kilómetro (0 Km) de fabricación nacional e importados que cumplieran determinados requisitos, los cuales fueron detallados en su artículo 1°”, dice el texto.

La modalidad, resalta, “permite en la actualidad una mayor y más eficiente interacción con las bases de datos de éste y de otros organismos públicos”.

“Esa circunstancia habilita que determinados controles que forman parte del proceso de calificación registral sean validados de manera automática por el sistema, mediante la interconexión con otras bases sistémicas oficiales a nivel nacional, asegurando la integridad, autenticidad y confiabilidad de la información, en consonancia con los principios de celeridad, economía, eficacia y control que rigen la actividad administrativa”, dice la publicación oficial.

La situación local

En las concesionarias de la Ciudad, el nuevo sistema aún no entró en vigencia.

“Todavía no recibimos ninguna notificación al respecto”, explicó un referente del sector a este diario, quien agregó: “todavía seguimos trabajando normalmente con la inscripción habitual”.

Según se explicó, hasta ahora sólo se recibieron boletines informativos sobre su funcionamiento, pero “todavía no hay nada habilitado ni homologado, por lo que aquí aún no contamos con información concreta que lo asiente”, se aclaró.

Este nuevo sistema permite la inscripción de vehículos 0 km de manera online, sin necesidad de acudir al Registro del Automotor local.

La gestión se realiza a través de una plataforma digital que agiliza los trámites, reduce costos y permite entregar las chapas patente directamente en las agencias de autos.

“Ahora cada concesionario puede cargar los datos del vehículo y del comprador, que firma y valida su identidad de manera electrónica”, indicó el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

 

