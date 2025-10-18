Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |En san Vicente

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

Apuntó contra Milei y se solidarizó con Cristina. Máximo Kirchner, enfrentado con el Gobernador, pegó el faltazo

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

Kicillof junto a magario, grabois y taiana, en san Vicente / X

18 de Octubre de 2025 | 03:30
Edición impresa

Axel Kicillof encabezó ayer su propio acto por el Día de la Lealtad. Estuvo plagado de gestos y señales políticas y una coincidencia básica: las críticas furibundas a la administración de Javier Milei.

En la histórica quinta de San Vicente, distintos sectores del peronismo cantaron presente. Pero también, alguna ausencias fueron sonoras como las de Máximo Kirchner, duramente enfrentado con el Gobernador, y Sergio Massa.

En ese contexto marcado de tensiones internas, Kicillof salió a referirse a la condena que pesa sobre Cristina Kirchner. “Está injustamente presa”, sostuvo. “Hoy la presidente del partido peronista está injustamente presa precisamente por honrar nuestras banderas”, dijo el Gobernador. Ese gesto se completó con otro bastante más fuerte: pese a las dudas iniciales, finalmente participó de la marcha que se realizó por la tarde para pedir por la libertad de la ex presidenta.

Luego, en San Vicente se escucharon los palos que golpearon sobre la Casa Rosada. “Estamos atravesando una crisis de una magnitud gigantesca, que está en proceso de espiralización”, dijo Kicillof. “Esta catástrofe social, laboral y productiva que se ve en toda la provincia tiene un único responsable y se llama Javier Milei”, agregó.

“Milei va ya por el cuarto salvataje porque su política económica es un fracaso: nadie que va por el camino correcto necesita que los salven cuatro veces. A Donald Trump le mienten cuando le dicen que, por un puñado de dólares, van a poder erradicar al peronismo. Le quiero decir que aquel 17 de octubre cambió el idioma argentino: en nuestro país la dignidad se llama peronismo”, sostuvo.

ARENGA

Y luego lanzó un arenga de cara a los comicios del domingo 26. “Estamos frente a una elección crucial, histórica, en la que nuestro pueblo no solo va a opinar sobre esta política de hambre y destrucción, sino que también lo hará respecto de la cuestión de la soberanía: tenemos la responsabilidad de frenar a Milei y llenar el Congreso nacional de compañeros y compañeras que nos representen y nos brinden los instrumentos para seguir gobernando en favor del pueblo”, concluyó.

LE PUEDE INTERESAR

El gobernador bonaerense y sus ministros presentes

LE PUEDE INTERESAR

Se dispararon las tasas de las billeteras virtuales

La gran mayoría del gabinete provincial dijo presente, incluso los ministros camporistas Nicolás Kreplak y Daniela Vilar. También el senador nacional Wado De Pedro, también integrante del núcleo duro K. Claro que las ausencias del ala dura de la “orga” fueron notorias: pegaron el faltazo Máximo Kirchner, los intendentes Mayra Mendoza y Julián Alvarez y el senador provincial Emanuel González Santalla.

También participaron la vicegobernadora Verónica Magario, los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana y Juan Grabois. Además, intendentes como Julio Alak, Mario Secco, Andrés Watson, Mariano Cascallares, Pablo Descalzo, Federico Otermín, Gastón Granados, Federico Achaval, Fernando Moreira, Marisa Fassi, Leonardo Boto y Juan Mancini, entre otros.

LA MIRA EN EL PJ

En medio de ausencias y referencias explícitas y veladas, retumbó en San Vicente parte del discurso de Magario. “Me hubiera gustado que me presentaran hoy aquí en este lugar y a 80 años de esa gesta de lealtad peronista, como vicepresidenta del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Ese es el mayor de los honores que hoy tengo y que hoy quiero reivindicar”, sostuvo. Para no pocos de los presentes fue una crítica a la ausencia de Máximo Kirchner, titular del partido.

Esa referencia tiene una relevancia adicional: Magario es el nombre que empujan varios intendentes cercanos a Kicillof para presidir el PJ bonaerense. En diciembre vencen los mandatos y en medio de las especulaciones, se dice que La Cámpora buscaría que su jefe extienda su permanencia en la conducción del peronismo provincial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico

Milei llamó a elegir entre “civilización o barbarie”

VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre

“Es Bessent o Perón”, afirmó Cristina en un mensaje grabado

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Últimas noticias de Política y Economía

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

El FMI presiona para que acumulemos reservas

El gobernador bonaerense y sus ministros presentes

Se dispararon las tasas de las billeteras virtuales
Espectáculos
“Teacup”: cuando el terror invade el hogar
“Sombras chinas”: obsesión, traición y engaño en una telaraña digital
Britney Spears, furiosa por las acusaciones de su ex
“Mejor preparate”: La chicana de Wanda a Máxi López por “MasterChef”
Nico Vázquez habló sobre los rumores de embarazo de Dai Fernández
Policiales
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Quiso matar a su mamá y la atacó con un cuchillo
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estaba por mudarse y le desvalijaron la vivienda
El drama de una familia de Tolosa por un escruche imagen
Información General
Cáncer de mama: falta información para prevenir
Los pobres, más expuestos al calentamiento
Transporte marítimo: aplazan una decisión clave
Los números de la suerte del sábado 18 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Dos pueblos de Argentina fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo
Deportes
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo
Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli
Juega Boca: homenaje en la previa y tres puntos necesarios
River enfrenta a la “T” para salir del mal momento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla