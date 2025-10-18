Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
El Gobierno quiere una reforma laboral con subas por productividad
Gobernadores aliados pidieron acompañar al Gobierno nacional
VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
“Bochazo” en Medicina: estudiantes denuncian irregularidades en exámenes
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Apuntó contra Milei y se solidarizó con Cristina. Máximo Kirchner, enfrentado con el Gobernador, pegó el faltazo
Axel Kicillof encabezó ayer su propio acto por el Día de la Lealtad. Estuvo plagado de gestos y señales políticas y una coincidencia básica: las críticas furibundas a la administración de Javier Milei.
En la histórica quinta de San Vicente, distintos sectores del peronismo cantaron presente. Pero también, alguna ausencias fueron sonoras como las de Máximo Kirchner, duramente enfrentado con el Gobernador, y Sergio Massa.
En ese contexto marcado de tensiones internas, Kicillof salió a referirse a la condena que pesa sobre Cristina Kirchner. “Está injustamente presa”, sostuvo. “Hoy la presidente del partido peronista está injustamente presa precisamente por honrar nuestras banderas”, dijo el Gobernador. Ese gesto se completó con otro bastante más fuerte: pese a las dudas iniciales, finalmente participó de la marcha que se realizó por la tarde para pedir por la libertad de la ex presidenta.
Luego, en San Vicente se escucharon los palos que golpearon sobre la Casa Rosada. “Estamos atravesando una crisis de una magnitud gigantesca, que está en proceso de espiralización”, dijo Kicillof. “Esta catástrofe social, laboral y productiva que se ve en toda la provincia tiene un único responsable y se llama Javier Milei”, agregó.
“Milei va ya por el cuarto salvataje porque su política económica es un fracaso: nadie que va por el camino correcto necesita que los salven cuatro veces. A Donald Trump le mienten cuando le dicen que, por un puñado de dólares, van a poder erradicar al peronismo. Le quiero decir que aquel 17 de octubre cambió el idioma argentino: en nuestro país la dignidad se llama peronismo”, sostuvo.
Y luego lanzó un arenga de cara a los comicios del domingo 26. “Estamos frente a una elección crucial, histórica, en la que nuestro pueblo no solo va a opinar sobre esta política de hambre y destrucción, sino que también lo hará respecto de la cuestión de la soberanía: tenemos la responsabilidad de frenar a Milei y llenar el Congreso nacional de compañeros y compañeras que nos representen y nos brinden los instrumentos para seguir gobernando en favor del pueblo”, concluyó.
LE PUEDE INTERESAR
El gobernador bonaerense y sus ministros presentes
LE PUEDE INTERESAR
Se dispararon las tasas de las billeteras virtuales
La gran mayoría del gabinete provincial dijo presente, incluso los ministros camporistas Nicolás Kreplak y Daniela Vilar. También el senador nacional Wado De Pedro, también integrante del núcleo duro K. Claro que las ausencias del ala dura de la “orga” fueron notorias: pegaron el faltazo Máximo Kirchner, los intendentes Mayra Mendoza y Julián Alvarez y el senador provincial Emanuel González Santalla.
También participaron la vicegobernadora Verónica Magario, los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana y Juan Grabois. Además, intendentes como Julio Alak, Mario Secco, Andrés Watson, Mariano Cascallares, Pablo Descalzo, Federico Otermín, Gastón Granados, Federico Achaval, Fernando Moreira, Marisa Fassi, Leonardo Boto y Juan Mancini, entre otros.
En medio de ausencias y referencias explícitas y veladas, retumbó en San Vicente parte del discurso de Magario. “Me hubiera gustado que me presentaran hoy aquí en este lugar y a 80 años de esa gesta de lealtad peronista, como vicepresidenta del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Ese es el mayor de los honores que hoy tengo y que hoy quiero reivindicar”, sostuvo. Para no pocos de los presentes fue una crítica a la ausencia de Máximo Kirchner, titular del partido.
Esa referencia tiene una relevancia adicional: Magario es el nombre que empujan varios intendentes cercanos a Kicillof para presidir el PJ bonaerense. En diciembre vencen los mandatos y en medio de las especulaciones, se dice que La Cámpora buscaría que su jefe extienda su permanencia en la conducción del peronismo provincial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí