Gobernadores aliados pidieron acompañar al Gobierno nacional

Tres gobernadores aliados al oficialismo, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), participaron del 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata y coincidieron en la necesidad de avanzar con una profunda reforma tributaria que elimine impuestos “distorsivos”, tal como reclama el empresariado. También advirtieron que esos cambios deben ir acompañados de una revisión del régimen de coparticipación federal.
El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, señaló que “la Argentina tiene un esquema impositivo que no promueve el empleo ni la inversión, y que grava con fuerza el trabajo y las exportaciones”. “Si queremos crecer, no alcanza con el equilibrio fiscal: hace falta una reforma integral que contemple estos temas y un rediseño del gasto público”, afirmó.
Cornejo advirtió además que cualquier reforma tributaria “debe estar atada a una modificación de la coparticipación federal”, ya que, según dijo, hay provincias “sin incentivos para fomentar la actividad privada”.
Por su parte, Rogelio Frigerio recordó que, como ministro del Interior en 2017, impulsó el pacto fiscal durante el gobierno de Cambiemos, “la reforma más importante de los últimos años”, según definió. “Entonces se redujeron los impuestos distorsivos, pero después se volvió atrás. Hoy es necesario retomar esa senda”, señaló.
El gobernador entrerriano enumeró como principales tributos a revisar el impuesto al cheque, a las exportaciones, sellos e Ingresos Brutos.
En la misma línea, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, planteó que su provincia comenzó a reducir Ingresos Brutos “del 3,5 al 3,2% y bajará al 2,9% el año próximo”. Dijo que la medida apunta a “aliviar al campo e incentivar las inversiones”. “Se viene una etapa de diálogo y consensos para que el país tenga previsibilidad”, expresó.
