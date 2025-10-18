Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |En las reformas reclamadas por empresarios

Gobernadores aliados pidieron acompañar al Gobierno nacional

Gobernadores aliados pidieron acompañar al Gobierno nacional
18 de Octubre de 2025 | 03:25
Edición impresa

Tres gobernadores aliados al oficialismo, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), participaron del 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata y coincidieron en la necesidad de avanzar con una profunda reforma tributaria que elimine impuestos “distorsivos”, tal como reclama el empresariado. También advirtieron que esos cambios deben ir acompañados de una revisión del régimen de coparticipación federal.

El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, señaló que “la Argentina tiene un esquema impositivo que no promueve el empleo ni la inversión, y que grava con fuerza el trabajo y las exportaciones”. “Si queremos crecer, no alcanza con el equilibrio fiscal: hace falta una reforma integral que contemple estos temas y un rediseño del gasto público”, afirmó.

Cornejo advirtió además que cualquier reforma tributaria “debe estar atada a una modificación de la coparticipación federal”, ya que, según dijo, hay provincias “sin incentivos para fomentar la actividad privada”.

Por su parte, Rogelio Frigerio recordó que, como ministro del Interior en 2017, impulsó el pacto fiscal durante el gobierno de Cambiemos, “la reforma más importante de los últimos años”, según definió. “Entonces se redujeron los impuestos distorsivos, pero después se volvió atrás. Hoy es necesario retomar esa senda”, señaló.

El gobernador entrerriano enumeró como principales tributos a revisar el impuesto al cheque, a las exportaciones, sellos e Ingresos Brutos.

En la misma línea, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, planteó que su provincia comenzó a reducir Ingresos Brutos “del 3,5 al 3,2% y bajará al 2,9% el año próximo”. Dijo que la medida apunta a “aliviar al campo e incentivar las inversiones”. “Se viene una etapa de diálogo y consensos para que el país tenga previsibilidad”, expresó.

LE PUEDE INTERESAR

Milei llamó a elegir entre “civilización o barbarie”

LE PUEDE INTERESAR

Llamativo acto de la CGT con actores y cantantes

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
+ Leidas

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico

Milei llamó a elegir entre “civilización o barbarie”

VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre

“Es Bessent o Perón”, afirmó Cristina en un mensaje grabado

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Últimas noticias de Política y Economía

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

El FMI presiona para que acumulemos reservas

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

El gobernador bonaerense y sus ministros presentes
Espectáculos
“Teacup”: cuando el terror invade el hogar
“Sombras chinas”: obsesión, traición y engaño en una telaraña digital
Britney Spears, furiosa por las acusaciones de su ex
“Mejor preparate”: La chicana de Wanda a Máxi López por “MasterChef”
Nico Vázquez habló sobre los rumores de embarazo de Dai Fernández
Policiales
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Quiso matar a su mamá y la atacó con un cuchillo
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estaba por mudarse y le desvalijaron la vivienda
El drama de una familia de Tolosa por un escruche imagen
Información General
Cáncer de mama: falta información para prevenir
Los pobres, más expuestos al calentamiento
Transporte marítimo: aplazan una decisión clave
Los números de la suerte del sábado 18 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Dos pueblos de Argentina fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo
Deportes
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo
Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli
Juega Boca: homenaje en la previa y tres puntos necesarios
River enfrenta a la “T” para salir del mal momento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla