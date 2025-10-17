VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata

Un momento de suma tensión se vivió esta tarde en La Plata en cuidacoches y un motociclista identificado con los Hells Angels. El episodio ocurrió en calle 6 entre 48 y 49, a pocos metros de la Plaza San Martín, y quedó registrado por testigos que grabaron la escena.

Según se reconstruyó, el conflicto comenzó cuando los trapitos increparon al motociclista, quien llevaba puesto un chaleco con las insignias del grupo internacional de motociclistas Hells Angels. La discusión verbal derivó rápidamente en empujones y golpes, en medio de la mirada atónita de peatones y comerciantes.

El hombre, de nacionalidad inglesa, intentó defenderse y finalmente buscó refugio en un local cercano, mientras que los cuidacoches se dispersaron minutos después. Pese a la tensión del momento, no hubo heridos ni intervenciones policiales registradas en el lugar.

El incidente ocurrió en el marco de la World Run 2025, el encuentro internacional que los Hells Angels realizan este fin de semana en La Plata y que convocó a decenas de motociclistas de distintas partes del mundo.

