Ensenada: intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo

Sábado sin atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasa con los turnos?
La joven agresora tiene 19 años y tras un operativo cerrojo la policía logró detenerla. La víctima terminó ensangrentada y, sólo por fortuna, sufrió heridas leves
Una grave situación de violencia familiar conmocionó esta mañana a la localidad de Punta Lara, Ensenada, cuando una joven de 19 años fue detenida acusada de intentar asesinar a su madre a cuchillazos.
El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 6:40 en una vivienda ubicada sobre Almirante Brown y 116 bis, cuando personal del Comando de Patrullas de esa vecina ciudad fue alertado a través de un llamado al 911 por un episodio de tentativa de homicidio.
Al arribar al domicilio, los efectivos entrevistaron a la víctima, de 42 años, quien presentaba una herida cortopunzante en el hombro derecho. Según su testimonio, mientras descansaba en su habitación fue sorprendida por su hija, de 19 años, quien ingresó al domicilio pese a tener en vigencia una orden de restricción perimetral dispuesta por el Juzgado de Paz de Ensenada. La joven habría tomado un cuchillo y la atacó, provocándole la lesión, para luego escapar corriendo.
Tras recibir la denuncia, los uniformados dieron aviso al Centro de Monitoreo Municipal (C.O.M.) e implementaron un operativo cerrojo en las inmediaciones. Minutos después, con colaboración del sistema de cámaras, lograron localizar y aprehender a la agresora a pocos metros del lugar del hecho.
La víctima fue asistida por una ambulancia del SAME y trasladada al Hospital Cestino, donde ingresó consciente y con lesiones de carácter leve. La causa fue caratulada como “Tentativa de Homicidio y Desobediencia”, y quedó a disposición de la UFI N° 16 del Departamento Judicial de La Plata.
