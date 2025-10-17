Ensenada: intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo

Una grave situación de violencia familiar conmocionó esta mañana a la localidad de Punta Lara, Ensenada, cuando una joven de 19 años fue detenida acusada de intentar asesinar a su madre a cuchillazos.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 6:40 en una vivienda ubicada sobre Almirante Brown y 116 bis, cuando personal del Comando de Patrullas de esa vecina ciudad fue alertado a través de un llamado al 911 por un episodio de tentativa de homicidio.

Al arribar al domicilio, los efectivos entrevistaron a la víctima, de 42 años, quien presentaba una herida cortopunzante en el hombro derecho. Según su testimonio, mientras descansaba en su habitación fue sorprendida por su hija, de 19 años, quien ingresó al domicilio pese a tener en vigencia una orden de restricción perimetral dispuesta por el Juzgado de Paz de Ensenada. La joven habría tomado un cuchillo y la atacó, provocándole la lesión, para luego escapar corriendo.

Tras recibir la denuncia, los uniformados dieron aviso al Centro de Monitoreo Municipal (C.O.M.) e implementaron un operativo cerrojo en las inmediaciones. Minutos después, con colaboración del sistema de cámaras, lograron localizar y aprehender a la agresora a pocos metros del lugar del hecho.

La víctima fue asistida por una ambulancia del SAME y trasladada al Hospital Cestino, donde ingresó consciente y con lesiones de carácter leve. La causa fue caratulada como “Tentativa de Homicidio y Desobediencia”, y quedó a disposición de la UFI N° 16 del Departamento Judicial de La Plata.