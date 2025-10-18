Estaba por mudarse y le desvalijaron la vivienda

Los escruches en viviendas de nuestra Región siguen siendo una realidad tan preocupante como sin visos de ser revertida.

Y en la jornada del jueves, lo padeció una vecina de Berisso, de 36 años, cuando por la tarde regresó a su domicilio de calle 14 entre 169 y 171, encontrándola literalmente desvalijada.

De acuerdo a lo dado a conocer por uno de los investigadores del caso, al volver a su casa, “minutos después de las 18”, comprobó que había un enorme desorden que denotó que habían estado delincuentes.

Para asombro y disgusto de la damnificada, “le sustrajeron un TV LED de 32 pulgadas, un TV SMART de 32 pulgadas, una notebook de 16 pulgadas, una cámara de fotos semi reflex, un microondas, una soldadora portátil, una amoladora de 4 pulgadas, un ventilador de pie, una máscara para soldar y una bordeadora”.

“Además, los ladrones dejaron cajones de un muebles abiertos y revueltos”, agregó.

“FORZARON UNA VENTANA”

Sobre cómo se colaron los escruchantes en esta vivienda, el vocero indicó que “forzaron la traba de una ventana que da a un patio del fondo” y conjeturó que “previamente deben haber escalado una pared medianera”.

Asimismo, reveló que “esta casa está siendo refaccionada y la mujer estaba por mudarse”.