Ordenan continuar el proceso contra Grabois

La Cámara de Casación porteña rechazó un recurso extraordinario del candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, para evitar que progrese el caso judicial por la toma ilegal del Instituto Juan Domingo Perón encabezada por él junto a militantes de su agrupación, Patria Grande.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña rechazaron ese recurso por no estar dirigido en contra de una sentencia definitiva. Y, por esta razón, debe continuar el proceso en contra de Grabois.

Este fallo se suma a otro del 10 de septiembre pasado, cuando el mismo tribunal había despejado el camino para la apertura del teléfono de Grabois.

El fiscal Carlos Rívolo, que investiga a Grabois por la toma del Instituto Juan Domingo Perón, en la ciudad de Buenos Aires, había solicitado la apertura de su teléfono para esclarecer su participación en la ocupación, pero estaban pendientes algunos planteos del dirigente kirchnerista. El dirigente social se había negado a que la justicia realice ese procedimiento.

El día de la toma del predio, el 7 de junio pasado, Grabois fue detenido y su teléfono celular, secuestrado. Todo ocurrió en medio de forcejeos entre los manifestantes y la Policía, que llegó para desactivar la ocupación.

Grabois fue denunciado por el Ministerio de Capital Humano, que también es querellante en el expediente.

El fiscal ordenó la apertura del celular de Grabois para poder analizar su contenido, aunque solo los segmentos que se vinculen con los hechos investigados.

Sin embargo, la medida entró en un compás de espera luego de que el juez Sebastián Ramos sostuviera que antes era necesario avanzar con los pedidos de nulidad de Grabois, a lo que Rívolo se opuso.

El fiscal sostuvo que no era necesario tener “paralizada” la causa y que, mientras se resolvían los planteos en otras instancias, podía avanzarse con la copia forense del aparato.

Tanto la Cámara Federal como la de Casación desestimaron los argumentos del dirigente social, que ahora sufrió un nuevo revés.

En septiembre pasado había sido la Sala III del máximo tribunal penal −integrada entonces por Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky− que consideraron inadmisible el recurso de Grabois.

En los escritos presentados ante la Justicia, por los que pidió la nulidad de la causa, el candidato a diputado descartó su rol de organizador en la ocupación, cuestionó su detención −motivada por cuestiones políticas, dijo− y pidió la devolución de su celular.

Entre otros motivos, alegó que era un dirigente opositor y que en su calidad de abogado representaba a daminificados en otros procesos.