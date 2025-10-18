Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Toma del Instituto Perón

Ordenan continuar el proceso contra Grabois

Ordenan continuar el proceso contra Grabois
18 de Octubre de 2025 | 03:23
Edición impresa

La Cámara de Casación porteña rechazó un recurso extraordinario del candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, para evitar que progrese el caso judicial por la toma ilegal del Instituto Juan Domingo Perón encabezada por él junto a militantes de su agrupación, Patria Grande.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña rechazaron ese recurso por no estar dirigido en contra de una sentencia definitiva. Y, por esta razón, debe continuar el proceso en contra de Grabois.

Este fallo se suma a otro del 10 de septiembre pasado, cuando el mismo tribunal había despejado el camino para la apertura del teléfono de Grabois.

El fiscal Carlos Rívolo, que investiga a Grabois por la toma del Instituto Juan Domingo Perón, en la ciudad de Buenos Aires, había solicitado la apertura de su teléfono para esclarecer su participación en la ocupación, pero estaban pendientes algunos planteos del dirigente kirchnerista. El dirigente social se había negado a que la justicia realice ese procedimiento.

El día de la toma del predio, el 7 de junio pasado, Grabois fue detenido y su teléfono celular, secuestrado. Todo ocurrió en medio de forcejeos entre los manifestantes y la Policía, que llegó para desactivar la ocupación.

Grabois fue denunciado por el Ministerio de Capital Humano, que también es querellante en el expediente.

LE PUEDE INTERESAR

Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapó a $1475 y el CCL supera los $1500

LE PUEDE INTERESAR

El FMI le pidió a la Argentina acumular reservas internacionales

El fiscal ordenó la apertura del celular de Grabois para poder analizar su contenido, aunque solo los segmentos que se vinculen con los hechos investigados.

Sin embargo, la medida entró en un compás de espera luego de que el juez Sebastián Ramos sostuviera que antes era necesario avanzar con los pedidos de nulidad de Grabois, a lo que Rívolo se opuso.

El fiscal sostuvo que no era necesario tener “paralizada” la causa y que, mientras se resolvían los planteos en otras instancias, podía avanzarse con la copia forense del aparato.

Tanto la Cámara Federal como la de Casación desestimaron los argumentos del dirigente social, que ahora sufrió un nuevo revés.

En septiembre pasado había sido la Sala III del máximo tribunal penal −integrada entonces por Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky− que consideraron inadmisible el recurso de Grabois.

En los escritos presentados ante la Justicia, por los que pidió la nulidad de la causa, el candidato a diputado descartó su rol de organizador en la ocupación, cuestionó su detención −motivada por cuestiones políticas, dijo− y pidió la devolución de su celular.

Entre otros motivos, alegó que era un dirigente opositor y que en su calidad de abogado representaba a daminificados en otros procesos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
+ Leidas

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico

Milei llamó a elegir entre “civilización o barbarie”

VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre

“Es Bessent o Perón”, afirmó Cristina en un mensaje grabado

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Últimas noticias de Política y Economía

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

El FMI presiona para que acumulemos reservas

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

El gobernador bonaerense y sus ministros presentes
Espectáculos
“Teacup”: cuando el terror invade el hogar
“Sombras chinas”: obsesión, traición y engaño en una telaraña digital
Britney Spears, furiosa por las acusaciones de su ex
“Mejor preparate”: La chicana de Wanda a Máxi López por “MasterChef”
Nico Vázquez habló sobre los rumores de embarazo de Dai Fernández
Policiales
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Quiso matar a su mamá y la atacó con un cuchillo
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estaba por mudarse y le desvalijaron la vivienda
El drama de una familia de Tolosa por un escruche imagen
Información General
Cáncer de mama: falta información para prevenir
Los pobres, más expuestos al calentamiento
Transporte marítimo: aplazan una decisión clave
Los números de la suerte del sábado 18 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Dos pueblos de Argentina fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo
Deportes
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo
Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli
Juega Boca: homenaje en la previa y tres puntos necesarios
River enfrenta a la “T” para salir del mal momento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla