Llamativo acto de la CGT con actores y cantantes

Sin bombos, menos gente y mucha tecnología, la Confederación General del Trabajo recordó el Día de la Lealtad difundiendo (en la esquina de Azopardo e Independencia) con un video del General Juan Domingo Perón al que sumaron actores, bailarines y cantantes de rap.

Lo más tradicional del acto fue la presencia en el escenario de Víctor Laplace, el actor peronista que hizo de Juan Domingo Perón en el cine y que esta vez, sin maquillaje ni ningún vestuario especial, leyó párrafos de discursos del fundador del PJ que arrancaron aplausos a los presentes como si realmente hubiera resucitado.