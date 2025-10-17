Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Dos pueblos de Argentina fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo

Integran la lista de 52 destinos del mundo distinguidos en esta nueva edición del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo

Dos pueblos de Argentina fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo
17 de Octubre de 2025 | 17:14

Los pueblos argentinos de Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron distinguidos en la edición 2025 de Best Tourism Villages, organizada por ONU Turismo y de la que participaron 270 candidatos de 65 países. San Javier y Yacanto (Córdoba) obtuvo el premio correspondiente al Programa Upgrade.

El anuncio de los ganadores de todo el mundo fue realizado por ONU Turismo en una ceremonia desarrollada en Huzhou, provincia de Zhejiang, China. Estuvieron presentes el embajador de Argentina en la República Popular China, Marcelo Suárez Salvia; la ministra de Turismo de Corrientes; María Alejandra Eliciri -en representación de Colonia Carlos Pellegrini-; y la intendenta de Maimará, María Susana Prieto.

Esta es una iniciativa global liderada por ONU Turismo que busca reconocer a aquellas comunidades ubicadas en entornos rurales que se destacan por preservar y promover sus valores culturales, naturales y su estilo de vida.

La edición 2025 tuvo como candidatos argentinos a las localidades de Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja), Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y Uspallata (Mendoza).

La iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo tiene como objetivo distinguir cada año a aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, que destaquen su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales.

Desde su primera edición en 2021, Argentina ha postulado diversos pueblos que invitan a los turistas a disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la cultura. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación acompañó a los municipios que manifestaron su interés en presentar su candidatura, a través de la asistencia técnica en la formulación de la documentación necesaria para la postulación ante la ONU Turismo.

En la edición 2024, Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Trevelin (Chubut) y Villa Tulumba (Córdoba) fueron los ganadores, mientras que Campo Ramón (Misiones) obtuvo el Programa Upgrade. En 2023 La Carolina (San Luis) fue el ganador, y en 2021, Caspalá (Jujuy). En 2022 se seleccionó a Trevelin (Chubut) para el programa Upgrade, localidad que dos años después resultó ganadora.

