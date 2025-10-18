“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
Un hombre fue sorprendido por dos sujetos al intentar sacar su auto del garaje. Los delincuentes estaban armados
Un violento robo a mano armada alteró la calma un sector de la comuna platense de Hernández durante la noche del martes. Pasadas las 23, un vecino de calle 136 entre 508 y 507 fue sorprendido por dos delincuentes cuando salía de su casa. Todo ocurrió en cuestión de segundos, en un contexto de tensión y miedo que aún mantiene conmocionada a todo el barrio.
Según pudo saber este diario, el hombre había abierto el portón del garaje para sacar su vehículo cuando escuchó una frenada brusca. Posteriormente, un auto color gris se detuvo frente a su vivienda y de su interior descendió un joven.
En pocos segundos extrajo de entre sus prendas un arma con la que apuntó directamente al pecho de la víctima, al tiempo que le gritó que entrara a la casa. El vecino intentó mantener la calma y pidió que se tranquilizara, pero detrás de él, su esposa, que estaba en la puerta, quedó completamente paralizada.
El ladrón no dudó en avanzar hacia el interior del garaje. Con movimientos rápidos y amenazantes, exigía que el hombre entregara sus pertenencias. “Dale, adentro, rápido”, repetía, mientras sostenía el arma con firmeza. En ese momento, otro joven bajó del vehículo y se sumó al ataque. Este segundo agresor, de contextura delgada y vestimenta clara, intentó golpearlo en el rostro, aunque el vecino logró esquivar el golpe y mantener cierta distancia. Sin embargo, el primer ladrón no bajó el arma en ningún momento.
La situación se tornó crítica cuando comenzaron a exigirle el celular. “Dámelo o te quemo”, amenazó uno de ellos. El vecino, consciente de que cualquier movimiento podía desencadenar un disparo, decidió entregar el teléfono. Luego de tomar el aparato, ambos delincuentes salieron corriendo del garaje y subieron nuevamente al auto. El vehículo arrancó a toda velocidad y se perdió por calle 508, doblando hacia 135.
Recién cuando el ruido del motor se desvaneció, la víctima pudo respirar con algo de alivio. No había sido herido, pero el impacto emocional era evidente. “Sentí una impotencia enorme. Estuve a punto de perder la vida por un teléfono”, expresó horas más tarde en las redes sociales. Se supo que, una vez que la policía arribó al lugar, a través de una aplicación de rastreo, logró detectar la ubicación del celular sustraído: El mismo se encontraba en la zona de calle 144 entre 529 bis y 530, en San Carlos.
El hombre también aportó videos de cámaras de seguridad facilitados por vecinos, los cuales habrían registrado parte de la fuga de los sospechosos. Según su descripción, el primer asaltante tenía unos 20 años, era de contextura delgada, piel clara y llevaba una gorra oscura y una campera tipo jogging. El segundo, de entre 22 y 23 años, vestía un buzo gris claro y un pantalón de jean azul. Ambos actuaron con rapidez y coordinación, lo que refuerza la hipótesis de que no era la primera vez que lo hacían.
