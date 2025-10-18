Corte de luz en el Microcentro

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
Afectó en el eje de calle 8 entre 48 y 50. Según Edelap, la falla en la red se solucionó en una hora. También hubo quejas en Barrio Norte
Un corte de luz afectó el centro comercial de calle 8 ayer, a media tarde, generando malestar entre vecinos y comerciantes que se encontraban en plena jornada de ventas por el Día de la Madre. La interrupción del servicio, que se extendió por aproximadamente una hora, motivó varios reclamos de usuarios, quienes recordaron que el problema se había repetido de forma similar el día anterior.
La empresa prestataria del servicio, Edelap, confirmó la salida de servicio en el centro de la Ciudad, que afectó específicamente el área delimitada por calle 8, de 48 a 50 y en esas trasversales hacia 9. Según la compañía, el corte comenzó alrededor de las 16.20 y el servicio fue restablecido cerca de las 17.20. La respuesta de Edelap, al momento del incidente, fue que se produjo una falla en sus instalaciones que derivó en la interrupción.
El corte se sintió también en Barrio Norte. “Llevamos una hora sin luz”, expresó un vecino de las inmediaciones de 39 entre 9 y 10, reflejando una inquietud compartida por los comerciantes. En las principales arterias del centro, la falta de suministro paralizó momentáneamente la actividad a menos de dos días de la crucial celebración, frenando las ventas y la operatoria de los locales, muchos de los cuales esperaban un repunte con motivo de la fecha.
Los usuarios que se comunicaron con este diario señalaron que este no fue un hecho aislado. Indicaron que un corte idéntico se produjo el pasado jueves, también en horario vespertino, con una duración más breve, pero significativa, de 14.15 a 14.35.
