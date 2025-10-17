Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre

Una encuesta de expectativas por el Día de la Madre difundida desde la Cámara de Comercio de La Plata junto al Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, revela que, si bien la mayoría de los comerciantes no esperan variaciones en las ventas respecto a 2024, hay rubros y zonas que proyectan un incremento en las ventas.

Los rubros con las mejores expectativas para esta fecha son los de informática, indumentaria y restaurantes, se indica.

El informe destaca la disparidad geográfica en las proyecciones de ventas. Los cálculos más positivos se concentran en los centros comerciales de la avenida 44 (hacia el oeste), Gonnet, City Bell y Los Hornos.

En contraste, en los principales centros comerciales de la ciudad, como Calle 8, Casco Céntrico y Calle 12, esperan el mismo nivel o una caída en las ventas en comparación con 2024.

A nivel general, el 56,7% de los comercios platenses espera que las ventas no varíen , mientras que el 36,6% espera un incremento.

En cuanto a las estrategias comerciales, el estudio indica que el 67,9% de los comercios encuestados no aplica promociones o descuentos especiales por la fecha.

Sin embargo, se observa una fuerte correlación: en las zonas con expectativas positivas (Corredor 44, Gonnet, City Bell, Los Hornos), estas expectativas se complementan con la aplicación de promociones, tanto propias del local como bancarias. Por ejemplo, en Gonnet y City Bell, un 37% aplica promociones propias y un 11% aplica las bancarias y propias, totalizando casi la mitad de los comercios. En las zonas con expectativas neutrales, la no aplicación de descuentos es la tónica. Pese a esta tendencia, Calle 8 presenta expectativas neutrales. Es la excepción, ya que sí aplica promociones.