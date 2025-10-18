Esperan por un préstamo de los bancos privados

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
Los grandes bancos estadounidenses están en conversaciones con el Departamento del Tesoro de EE.UU. para otorgarle préstamos a la Argentina por unos U$S20.000 millones y complementar así a la asistencia financiera que la gestión de Donald Trump prometió al gobierno de Javier Milei.
Se trata de verdaderos gigantes de Wall Street: JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, según informó Semafor, un periódico especializado en economía y política global.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, citadas por el portal económico Semafor, los bancos están negociando un préstamo de emergencia respaldado por activos argentinos.
Las fuentes consultadas advirtieron que las conversaciones continúan y que aún se están negociando las garantías específicas, mientras que representantes del Tesoro y de los bancos declinaron hacer comentarios.
Al ser consultado sobre un posible respaldo en la Cumbre de Economía Mundial de Semafor, el presidente de Goldman Sachs, John Waldron, afirmó: “Hacemos todo lo posible para ayudar en situaciones como esta, para proporcionar capital si conviene al gobierno estadounidense”.
En otra entrevista durante la cumbre, el asesor del Tesoro, Joe Lavorgna, dijo que un respaldo del sector privado es “otra forma de consolidar y reforzar el apoyo que (Argentina) necesita a corto plazo”. Calificó a Argentina como “un aliado clave en la región”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles pasado que un paquete de préstamos al sector privado podría ser “adyacente” a los 20.000 millones de dólares en financiamiento que la administración Trump está otorgando a Argentina, lo que acumularía un respaldo de U$S40.000 millones.
Mientras se espera el anuncio de un acuerdo comercial “inédito” entre la Argentina y EE.UU., el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central. Santiago Bausili, continuaron con su agenda de reuniones en Washington. Además de participar en la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, los funcionarios participaron de un evento para inversores organizado por el JP Morgan.
