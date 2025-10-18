Racing ganó y se metió en zona de Playoff

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
El Gobierno quiere una reforma laboral con subas por productividad
Gobernadores aliados pidieron acompañar al Gobierno nacional
Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
“Bochazo” en Medicina: estudiantes denuncian irregularidades en exámenes
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Racing le ganó anoche a Aldosivi por 1-0, en el Cilindro de Avellaneda. El único gol lo convirtió Luciano Vietto, de penal, a los 41 minutos del primer capítulo.
Así, la Academia cosechó su quinta victoria y se metió en zona playoff en el Grupo A. Gustavo Costas puso en cancha una formación con mayoría de suplentes, ya que el miércoles 22 se viene el primer cruce de semifinales de la Libertadores ante Flamengo, en Brasil.
Racing recién pasada la media hora de juego estuvo cerca de abrir el marcador. Luego de un centro de Martirena, Yonathan Cabral, casi mete el balón en su propio arco. Poco tiempo después, el VAR solicitó la presencia del árbitro por una posible mano de Fernando Román dentro del área. El juez consideró que “el jugador número 28 realizó un movimiento adicional” con su brazo, según su explicación al estadio, y decidió sancionar penal favorable al local. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Vietto, que desplegó toda su categoría para establecer el 1-0. El delantero fue al trote hacia la pelota y la picó para inflar la red.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí