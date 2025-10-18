Racing ganó y se metió en zona de Playoff

Racing le ganó anoche a Aldosivi por 1-0, en el Cilindro de Avellaneda. El único gol lo convirtió Luciano Vietto, de penal, a los 41 minutos del primer capítulo.

Así, la Academia cosechó su quinta victoria y se metió en zona playoff en el Grupo A. Gustavo Costas puso en cancha una formación con mayoría de suplentes, ya que el miércoles 22 se viene el primer cruce de semifinales de la Libertadores ante Flamengo, en Brasil.

Racing recién pasada la media hora de juego estuvo cerca de abrir el marcador. Luego de un centro de Martirena, Yonathan Cabral, casi mete el balón en su propio arco. Poco tiempo después, el VAR solicitó la presencia del árbitro por una posible mano de Fernando Román dentro del área. El juez consideró que “el jugador número 28 realizó un movimiento adicional” con su brazo, según su explicación al estadio, y decidió sancionar penal favorable al local. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Vietto, que desplegó toda su categoría para establecer el 1-0. El delantero fue al trote hacia la pelota y la picó para inflar la red.