La muerte de Alejandro Matías Fracaroli en Alemania no solo es una tragedia personal, sino también una enorme pérdida para la ciencia argentina. Con 44 años, este químico cordobés se había consolidado como un investigador de vanguardia con una prometedora carrera internacional que quedó trágicamente trunca.

Según supo Noticias Argentinas, Fracaroli era un prestigioso investigador del Conicet y un pilar académico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su campo de especialización era uno de los más avanzados y con mayor potencial a nivel global: el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales. Precisamente por su expertise en esta área, se encontraba en Alemania desde el 26 de agosto, realizando una pasantía clave para su carrera en el prestigioso Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Su estadía en Europa, que estaba prevista hasta fin de año, representaba no solo un hito en su desarrollo profesional, sino también un valioso aporte para el avance de la ciencia y la tecnología en Argentina