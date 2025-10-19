Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
VIDEO.- Como un hincha más: Cetré pasó por 7 y 50 tras el clásico
"Tuvimos el control del partido": Eduardo Domínguez, contundente tras la victoria ante Gimnasia
Batalla de "Hells Angels y "Los Tehuelches" en La Plata: 13 demorados, tres heridos y armas incautadas
Por decreto, el Gobierno dispuso la automatización total de cobro en los peajes: ¿Regirá en la Autopista y Ruta 2?
A qué hora juega Argentina Sub 20, por toda la gloria en el Mundial: hora, formaciones y TV
Taxistas, remiseros y transportistas escolares de La Plata marcharán contra las APP
"Yo hablo y se cae el país mañana": la amenaza de Fred Machado al Gobierno antes de la extradición
Trágico final para el científico del Conicet en Alemania: fue hallado muerto en un arroyo
Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
VIDEO. Colapinto se rebeló en el GP de Estados Unidos: superó a Gasly y lo dejó último
Verstappen se quedó con el triunfo en el GP de Estados Unidos y Colapinto terminó 17°
Escándalo en el Reducido: suspendido Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por amenazas al árbitro
Robo de película en el Louvre: increíble atraco de 7 minutos que paralizó al mundo y vació una sala histórica
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
WOW: el punto de encuentro entre marcas globales y el público platense
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
La agenda deportiva del domingo activa su modo clásico: partidos, horarios y TV
Día de la Madre ideal para almorzar en familia al aire libre: ¿cómo seguirá el tiempo en La Plata?
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
El espíritu festivo de Los Auténticos Decadentes conquistó Noches Capitales
Secuestraron armas en un control a los “Hells Angels” durante su encuentro en la zona oeste de La Plata
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La muerte de Alejandro Matías Fracaroli en Alemania no solo es una tragedia personal, sino también una enorme pérdida para la ciencia argentina. Con 44 años, este químico cordobés se había consolidado como un investigador de vanguardia con una prometedora carrera internacional que quedó trágicamente trunca.
Según supo Noticias Argentinas, Fracaroli era un prestigioso investigador del Conicet y un pilar académico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).
Su campo de especialización era uno de los más avanzados y con mayor potencial a nivel global: el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales. Precisamente por su expertise en esta área, se encontraba en Alemania desde el 26 de agosto, realizando una pasantía clave para su carrera en el prestigioso Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
Su estadía en Europa, que estaba prevista hasta fin de año, representaba no solo un hito en su desarrollo profesional, sino también un valioso aporte para el avance de la ciencia y la tecnología en Argentina
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí