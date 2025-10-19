Fuerza Patria insistirá en la Justicia para que el Gobierno difunda los resultados por provincia

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
Los partidos que integran la alianza Fuerza Patria le solicitarán formalmente a la Cámara Nacional Electoral (CNE), mediante un pedido que se presentará mañana, que el Gobierno Nacional difunda los resultados de las próxima elecciones por cada una de las provincias.
El objetivo para la principal fuerza opositora a La Libertad Avanza (LLA) es que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe el escrutinios de votos por cada distrito electoral, dado que anunciar los resultados a nivel nacional “carece de fundamento jurídico” y se puede caer en lecturas equívocas del proceso electoral que se llevará a cabo el 26 de octubre.
Asimismo, presentaron amparos ante la Justicia Federal, con competencia electoral en doce provincias y, además, no se descarta la posibilidad de una denuncia contra la titular de la DINE, María Luz Landívar.
Lo que solicita, puntualmente, Fuerza Patria es que la Dirección Electoral no anuncie la suma de los resultados a nivel nacional, no sólo para evitar confusiones en la ciudadanía, sino para que el proceso sea transparente durante toda la jornada de las elecciones legislativas.
Según trascendió, varios partidos Fuerza Patria criticaron que, en el simulacro electoral que realizó la DINE, ayer, en el Correo Argentino, se usaron criterios no explicitados cuando se anunciaron los resultados provisorios: “La metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección”, sostiene el documento que presentarán en la CNE.
