Emboscada en La Plata: la llamativa combi que usaron los Hells Angells y fue clave para la investigación

A medida que se fueron conociendo las imágenes con la batalla de La Plata Hells Angels y Tehuelches MC en la esquina de 44 y 26, hubo un dato que llamó la atención.

Cuando EL DIA dio a conocer en exclusiva el video con la secuencia completa, una combi de color oscura encabezaba la tropa identificada supuestamente con el grupo Hells Angels que emboscó cruzando en contramano al pelotón de motos de Tehuelches MC.

La camioneta tipo combi / furgón es una Ford Econoline. No una combi cualquiera. Es precisamente de origen estadounidense de la marca del óvalo y se hizo muy famosa en la película que marcó una era: Mi Pobre Angelito. Allí, los bandidos usaron una camioneta de ese tipo para atacar la casa de la familia de Macaulay Culkin.

"Como varios de los Hells Angels llegaron desde Estados Unidos y el origen del grupo data de ese país, no es casual que elijan ese vehículo. Por más que tiene más de 35 años, es robusta y de motor potente", dijo un entendido en la materia.

Tras la feroz balacera ocurrida en el cruce del barrio La Loma, en la Ciudad se desplegó un importante operativo para dar con los involucrados que habían logrado escaparse de la zona cero del conflicto. Sin embargo, con la ayuda de las imágenes de cámaras de seguridad y un seguimiento, lograron identificar a los acusados a bordo de la camioneta color negra.

Por ello, al establecer a esa camioneta en el lugar del enfrentamiento, realizaron un seguimiento y la hallaron en los alrededores del salón de eventos que había sido alquilado por el grupo motoquero internacional en las afueras de La Plata.

De esa forma, en el lugar se montó un fuerte operativo para dar con los principales sospechosos y con aquellas personas que podían haber tenido un rol secundario en la batalla. Así, terminaron demorados 12 hombres y una mujer, unas 11 motos secuestradas y cuatro armas de fuego.

En un Chrysler PT Cruiser (patente KFO 828), conducido por Maximiliano Nahuel Tobares y acompañado por Ever Hugo Benítez Penayo y Nicolás Lionel Giani Frontera, los efectivos incautaron “una pistola Taurus calibre 9 mm en la guantera”, motivo por el cual los tres ocupantes quedaron demorados. Por otra parte, en una camioneta Ford EcoSport (patente HXK 354), conducida por Guido Cuello junto a Diego Hernán Cardo y Noelia Florencia Flores -todos oriundos de Córdoba-, la policía incautó “una pistola Bersa calibre 9 mm y una pistola Bersa TPR calibre .380”, quedando los tres ocupantes detenidos.

El operativo también incluyó la interceptación de un Renault Logan (patente AG 380 UZ), ocupado por los ciudadanos españoles Juan Francisco Guerrero Pérez, Enrique Alonso Salido, Pedro Antonio Verde Salmerón y Pablo Apolonio González Casado, quienes tenían en su poder “dos tubos con cocaína”. Asimismo, la policía detuvo a Hugo César Alfaro (de Banfield) y Pablo Girardi (oriundo de Mendoza), ocupantes de una Toyota Hilux 4x2 (patente CYX 579), secuestrándoles los teléfonos celulares, dado que “el vehículo fue registrado en el lugar del enfrentamiento”.

Finalmente, fueron detenidos Gustavo Adolfo Mazzitelli (de CABA), conductor de una camioneta Ford 350 Econoline (patente IXA 797), y Ramón Roberto Lescano (de Mendoza), al volante de una Volkswagen Amarok (patente AD 604 WM). Ambos vehículos “también fueron filmados en el enfrentamiento”, por lo que sus ocupantes quedaron detenidos y los rodados, junto a sus celulares, fueron secuestrados.

El violento enfrentamiento

En un video al que accedió este diario, se observa que una camioneta tipo furgón se cruza de carril y en contra mano por 44 hacia 26 interceptando el paso de un pelotón de motos del grupo Tehuelches MC. Junto a la camioneta también circulaba un Volkswagen Suran y otro vehículo tipo antiguo.

Allí se desata lo peor. De la combi varios muchacho dispuestos a todo. Las motos se dispersan y otras quedan "colgadas" en la escena. Hubo lucha cuerpo a cuerpo y en un momento se observa a un hombre portando un arma de fuego. En otra de las imágenes, se escuchan las detonaciones.