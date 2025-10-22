Le robaron $500 mil y el arma a un policía

De la inseguridad que impera en la Región no se salvó ni siquiera un policía de Berisso, de 29 años, a quien delincuentes le sustrajeron de su casa medio millón de pesos y la pistola 9 milímetro provista por el Ministerio de Seguridad provincial, según lo informado por fuentes del caso.

Se trató de un escruche en 12 entre 149 y 150, el pasado lunes. Los ladrones huyeron con “500 mil pesos, la pistola Bersa reglamentaria y un cargador con 17 municiones”.