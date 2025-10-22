La polémica de la aftosa: el campo cruzó a la funcionaria de Trump y el Gobierno hace silencio

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Milei
Luego de que la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, señalara que la Argentina “enfrenta un problema de fiebre aftosa ” por lo que comprará poca carne a nuestro país, desde el Gobierno de Javier Milei por ahora eligió el silencio y fue el campo quien salió a criticar la postura.
Todo surgió tras las declaraciones de que la secretaria de Agricultura del Gobierno de Donald Trump, Brooke Rollins, quien dijo que "no será mucha" la importación de carne argentina a Estados Unidos porque "hay un problema de aftosa", que afecta al ganado. La Argentina tuvo un último brote en 2006.
Ante el silencio oficial, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseguró que "la señora está mal informada" y recordó que en Argentina no tenemos ningún problema con esa enfermedad.
Ante la consulta de radio Mitre acerca de si la funcionaria de Trump es "una burra", Pino respondió: "No sé si es una burra. Mal informada seguramente la señora. Si uno quiere desconocer ese estatus sanitario que tenemos en la Argentina al sur del Río Colorado, al norte, libre de aftosa, con vacunación, sin vacunación. Eso puede llegar a confundir un poco".
"A la señora habría que decirle que hace más de 20 o 30 años que, por suerte, en Argentina no tenemos ningún problema con esa enfermedad que tanto daño le hace a la ganadería. La verdad es que si no existe eso es porque trabajamos bien, de manera consciente. Entonces, vamos a creer que fue un comentario, que fue un error", insistió el titular de la SRA.
Las palabras de la funcionaria surgen en medio de las negociaciones entre ambos países para un acuerdo comercial, que incluiría una posible ampliación de la cuota de importación de carne argentina a Estados Unidos, de 20.000 toneladas que ya ingresan con arancel cero para llevarla a 60 o 70 mil toneladas, según estiman fuentes al tanto de las negociaciones.
Cabe destacar que Argentina no tiene ningún problema ya que no presenta ningún brote desde hace 24 años. Sin embargo, desde la oposición salieron a criticar la decisión del Gobierno nacional que en septiembre modificó el plan de vacunación contra la fiebre aftosa para la segunda campaña de vacunación en 2026.
