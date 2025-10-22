¿No será mucho? A Marcelo Tinelli le cortaron el jean y mostró sus partes íntimas en el streaming

Lejos de la televisión, Marcelo Tinelli se animó a incursionar en streaming y sorprendió al animarse al “corte de pantalón”, a modo de “venganza femenina” por aquel corte de pollerita que hacía en su programa y que tanto enojó a Carla Conte, que hoy lo acompaña en el ciclo de “Carnaval”.

Pero el corte fue tan importante que al conductor se le vieron las partes íntimas, mientras el programa salía en vivo por Youtube.

Fue Checha, una de sus compañeras en el programa, la que agarró una tijera y se dispuso a cortar el pantalón del conductor. Los humoristas le pidieron que no lo hiciera porque se trataba de una prenda costosa, pero Tinelli se dejó. “Con ese pantalón pago siete meses las expensas”, insistieron sus compañeros.

“En vez de cortar polleras usted propone cortar pantalones. Yo me presto, nunca me cortaron un pantalón. He cortado muchas polleritas”, comentó Marcelo, a lo que Checha respondió: “Me encantaría, me encantaría, me darían un alegrón”.

"Cuidado Marcelo, por favor cuidado", le dijo Fede Bal, pero el corte se hizo y sin querer se le vieron las partes íntimas en plena transmisión.