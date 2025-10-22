El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Milei
ANTICIPO.- Su salida del Gabinete parecía una decisión tomada después del encuentro bilateral del mandatario con Donald Trump
El canciller Gerardo Werthein le presentó hoy su renuncia la presidente Javier Milei, según confirmaron diversas fuentes oficiales.
La salida del responsable de la diplomacia se venía mencionando con fuerza como uno de los cambios que el mandatario realizaría tras las elecciones legislativas del próximo domingo.
Esa versión corría en simultáneo con la posibilidad que el influyente asesor Santiago Caputo finalmente desembarque en el Gabinete.
Nota en desarrollo...
