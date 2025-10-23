Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |El crimen de Romina Videla en Melchor Romero

Puede recibir perpetua por un ataque femicida en La Plata: los familiares piden justicia

Puede recibir perpetua por un ataque femicida en La Plata: los familiares piden justicia

Héctor Carrizo

23 de Octubre de 2025 | 04:20
Edición impresa

Conocido el pedido de perpetua para Héctor Ismael Carrizo (65), sospechado como autor de un ataque femicida en marzo de 2020 en Melchor Romero contra quien fuera su pareja, Romina Videla, quienes salieron a levantar la voz ahora fueron los familiares del imputado. Es que hay mucha intranquilidad.

Sabiendo que el fallo está próximo a pronunciarse, porque el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata ya adelantó que lo comunicará en pocos días, quienes apoyan a Carrizo decidieron hacer más visible su postura. Y todo al margen de sus últimas palabras, donde reafirmó que era inocente cara a cara con los jueces.

La defensa del hombre que estuvo sentado en el banquillo de los acusados, a cargo de Juan Di Nardo, expresó durante los alegatos varios argumentos para desacreditar la postura fiscal: “La víctima, al momento de ser entrevistada por la Policía inmediatamente después del hecho, no refirió haber sufrido agresión alguna; el imputado fue quien rescató a la víctima del incendio, extremo que se encuentra corroborado por testigos presenciales; como consecuencia de dicho accionar, el acusado sufrió quemaduras de consideración; no se logró determinar el origen del incendio, no existiendo elementos objetivos que permitan atribuirlo a una acción dolosa; el peritaje realizado sobre las manos del acusado arrojó resultado negativo respecto de la presencia de sustancias acelerantes; la autopsia practicada sobre la víctima determinó la inexistencia de lesiones ajenas a las quemaduras; el inmueble siniestrado era propiedad del acusado, en el cual habitaba junto a sus hijos menores; la vivienda, construida en madera, contaba con un techo cubierto por ruberoide, material altamente inflamable; fue uno de los hijos quien despertó al acusado y lo alertó del fuego. Además declaró que su padre fue quien rescató a la víctima, sin mostrar contradicciones”.

“Nos quitaron cinco años de su vida, de su presencia, por eso pedimos justicia. Queremos ir por la verdad”, señalaron los familiares de Carrizo.

 

