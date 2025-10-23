Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Delincuentes encañonaron a un matrimonio en un local de ropa

Dramático ataque armado a pasos de la Gobernación

Dramático ataque armado a pasos de la Gobernación
23 de Octubre de 2025
Ni siquiera la zona más custodiada del centro platense se salva de la inseguridad. Es que claro, el delito volvió a dar un golpe en pleno corazón de La Plata, esta vez a metros de la Gobernación bonaerense, donde un matrimonio fue víctima de un violento asalto a mano armada mientras realizaba compras en un local de indumentaria.

El hecho ocurrió en la tarde/noche del último martes, alrededor de las 19, en un comercio ubicado sobre calle 5 entre 50 y 51, a escasos metros de la casa. Allí, una joven de 25 años y su esposo se encontraban eligiendo ropa cuando, de repente, dos delincuentes armados irrumpieron en el lugar y sembraron el pánico entre clientes y empleados.

“Entraron decididos, apuntando con las armas y ordenando que todos se tiraran al piso”, relató una fuente policial consultada. “No ejercieron violencia física, pero su actitud fue intimidante. Vinieron a robar y lo lograron”, agregó.

Los ladrones actuaron con rapidez y precisión. En cuestión de segundos, se apoderaron de la cartera de la víctima, que contenía una billetera con dinero en efectivo, un iPhone 15, tarjetas bancarias, documentación personal y un juego de llaves. También sustrajeron mercadería del local antes de escapar.

Horas después, la víctima logró rastrear el recorrido de su teléfono robado mediante el sistema de geolocalización, lo que permitió establecer un itinerario de huida que incluyó varias zonas del sur platense: 127 entre 39 y 40, 126 y 35, y finalmente 19 entre 88 y 89. A pesar de estos datos, los tres sospechosos permanecen prófugos.

Lo cierto es que la escena generó conmoción entre los comerciantes de la zona, quienes volvieron a reclamar medidas de seguridad más firmes en un área que, por su cercanía con la Gobernación, suele estar custodiada. “Es increíble que pase algo así a media cuadra de donde debería estar todo controlado. Si roban ahí, ¿qué queda para el resto?”, se preguntó un vecino que presenció el despliegue policial posterior al hecho.

El hecho a metros de la Gobernación expone una postal cada vez más frecuente en La Plata: la inseguridad sin límites, capaz de golpear en el lugar más custodiado de la ciudad, a plena luz del día y sin que nadie logre evitarlo.

 

