Acusado de abusos sexuales a menores, un profesor de básquet de La Plata ya tiene fecha para ir a juicio

El próximo 28 de octubre y, hasta el 31 de ese mes, se desarrollará en La Plata el juicio oral contra Gerardo Tomás Ponce, un ex profesor de básquet que está acusado de cometer presuntos abusos sexuales contra al menos dos menores bajo su cuidado.

Intervendrá el Tribunal Oral I, con la integración de los jueces Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Emir Caputo Tártara.

En el bloque acusador intervendrán el fiscal Martín Chiorazzi y los abogados de los particulares damnificados Alfredo Gascón y Miguel Molina, por un lado, y Javier Fernández por el otro. Los datos de las víctimas se preservan por cuestiones legales.

En tanto, la defensa está a cargo del letrado Gastón Nicocia.

Los hechos que motivaron el proceso judicial habrían ocurrido entre 2005 y 2010, cuando Ponce desempeñaba funciones en clubes y mantenía relación de confianza con las familias de los menores.

Los hechos que se le endilgan en el proceso son “abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal todos ellos en concurso real agravado por haber provocado grave daño en la salud mental de la víctima y haber sido cometido por un sujeto encargado de la educación y la guarda” y “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por un sujeto encargado de la educación y la guarda, y suministro de material pornográfico a menores de 13 años”.

Las víctimas relataron que el acusado aprovechaba su cercanía, el horario posterior a entrenamientos y la confianza con las familias para situarse a solas con los niños en domicilios particulares. Ponce está detenido desde diciembre de 2021.