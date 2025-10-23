Caputo, con JP Morgan para destrabar un crédito

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá este viernes con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, en el marco de la visita del banquero a la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se producirá en medio de las negociaciones por un préstamo de los principales bancos privados por US$ 20.000 millones, respaldado por el Tesoro de Estados Unidos, como parte de la asistencia financiera para la Argentina de la administración de Donald Trump.

Dimon, que llegó este miércoles a la Argentina, encabeza una de las cuatro grandes entidades que mantienen conversaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre las condiciones y garantías del crédito privado. También participan Goldman Sachs, Citigroup y Bank of America.

Además, se da luego de que el Gobierno anunciara que recomprará bonos de la deuda y que usará “el ahorro” que se consiga en aumentar la inversión en educación. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, indicó que será el JP Morgan el que asesorará al país en la estructuración de la recompra.

El objetivo de esa operación es sustituir bonos a tasas altas por nuevos instrumentos más baratos. El financiamiento apuntaría a los bonos Globales y Bonares 2030, con vencimientos por U$S4.500 millones en enero.

Dimon llegó al país, donde prevé liderar varios encuentros corporativos en la sede local del JP Morgan, en momentos de alta volatilidad cambiaria y presión sobre el dólar, a cuatro días de las elecciones legislativas.

Según medios estadounidenses, los bancos esperan una definición de Washington sobre qué tipo de respaldo ofrecerá el país y reclaman garantías para efectivizarlo, en forma de avales concretos del Tesoro de EE.UU. o de activos argentinos, según TN.

Caputo, que fue jefe de trading del JP Morgan entre 1994 y 1998, participará además en un foro privado organizado por el banco en el barrio porteño de San Telmo.