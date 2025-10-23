La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela
Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave
"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
Librerías contra la crisis: clubes, “reels” y presentaciones
Tras el incendio, buscan eximir de tasas locales al frigorífico Gorina
Jueves de estrenos: drama, romance, comedia, animación, terror y música
Se profundiza la crisis del taxi: este mes cayeron 7,9% los viajes
Fuerza Patria: búnker unificado y cierre de campaña en tres etapas
Afirman que profundizarán los retenes para el control de motos
Presupuesto 2026: el cambio abrupto que da el oficialismo de cara al debate
Dólar récord pese a la promesa oficial de mantener el esquema cambiario
Dispar acatamiento al paro de los docentes universitarios en la Ciudad
Convocan a bandas locales por el 143º aniversario de la Ciudad
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A través de la secretaría de Control Urbano, la Municipalidad de La Plata afirmó ayer que profundizará los retenes para el control de las motos en la Ciudad, por cuyos operativos se secuestraron más de 1.200 rodados en lo que va del año.
Así se desprende de un balance elaborado por la secretaría de Control Urbano local, sobre los operativos implementados entre enero y agosto de este año, en el marco de los reclamos vecinales por las infracciones viales ocasionadas por motociclistas, así como los asaltos ocurridos a bordo de este tipo de vehículo.
Según indicaron fuentes de la Comuna, los retenes se despliegan de manera sostenida en los accesos a la Ciudad y zonas de alto tránsito, como las avenidas 66, 13, 44 y 60 y el Camino Centenario, además de en calles céntricas como 12, 14, 19 y 53, priorizando puntos estratégicos tanto del casco urbano como de las localidades.
Desde la secretaría de Control Urbano indicaron que inspectores de la dirección de Seguridad Vial y la dirección de Tránsito labraron entre enero y agosto de este año 1.228 infracciones y se retuvieron 276 licencias de conducir.
Entre las principales infracciones se mencionaron la ausencia de casco reglamentario, la falta de documentación obligatoria (licencia, cédula y seguro), la falta o adulteración de chapas patentes, el uso de escapes no reglamentarios, la conducción en contramano, intentos de fuga y algunos casos de alcoholemia positiva.
Durante el primer cuatrimestre de 2025, los operativos se concentraron en las zonas de 67 entre 24 y 25, 7 y 80, 137 entre 70 y 71, 66 entre 152 y 153, 13 y 486, 151 entre 65 y 66, 96 entre 1 y 2, 486 y diagonal 6 y 44 entre 131 y 132, además de en puntos estratégicos sobre Camino Centenario y arterias de alta circulación.
LE PUEDE INTERESAR
Tensión entre LLA y el PRO por la fiscalización
LE PUEDE INTERESAR
“La figura del Presidente está totalmente degradada”
En el segundo cuatrimestre, los controles se extendieron a la avenida 137, entre 70 y 71, 149 entre 59 y 60, 161 entre 59 y 60, 50 entre 13 y 14, 44 y 208, 53 entre 11 y 12, 143 entre 59 y 60 y 161 entre 60 y 61, entre otras, consolidando una presencia sostenida en zonas clave del oeste del partido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí