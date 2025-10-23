Afirman que profundizarán los retenes para el control de motos

A través de la secretaría de Control Urbano, la Municipalidad de La Plata afirmó ayer que profundizará los retenes para el control de las motos en la Ciudad, por cuyos operativos se secuestraron más de 1.200 rodados en lo que va del año.

Así se desprende de un balance elaborado por la secretaría de Control Urbano local, sobre los operativos implementados entre enero y agosto de este año, en el marco de los reclamos vecinales por las infracciones viales ocasionadas por motociclistas, así como los asaltos ocurridos a bordo de este tipo de vehículo.

Según indicaron fuentes de la Comuna, los retenes se despliegan de manera sostenida en los accesos a la Ciudad y zonas de alto tránsito, como las avenidas 66, 13, 44 y 60 y el Camino Centenario, además de en calles céntricas como 12, 14, 19 y 53, priorizando puntos estratégicos tanto del casco urbano como de las localidades.

Desde la secretaría de Control Urbano indicaron que inspectores de la dirección de Seguridad Vial y la dirección de Tránsito labraron entre enero y agosto de este año 1.228 infracciones y se retuvieron 276 licencias de conducir.

Entre las principales infracciones se mencionaron la ausencia de casco reglamentario, la falta de documentación obligatoria (licencia, cédula y seguro), la falta o adulteración de chapas patentes, el uso de escapes no reglamentarios, la conducción en contramano, intentos de fuga y algunos casos de alcoholemia positiva.

Durante el primer cuatrimestre de 2025, los operativos se concentraron en las zonas de 67 entre 24 y 25, 7 y 80, 137 entre 70 y 71, 66 entre 152 y 153, 13 y 486, 151 entre 65 y 66, 96 entre 1 y 2, 486 y diagonal 6 y 44 entre 131 y 132, además de en puntos estratégicos sobre Camino Centenario y arterias de alta circulación.

En el segundo cuatrimestre, los controles se extendieron a la avenida 137, entre 70 y 71, 149 entre 59 y 60, 161 entre 59 y 60, 50 entre 13 y 14, 44 y 208, 53 entre 11 y 12, 143 entre 59 y 60 y 161 entre 60 y 61, entre otras, consolidando una presencia sostenida en zonas clave del oeste del partido.