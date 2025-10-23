Tras el incendio, buscan eximir de tasas locales al frigorífico Gorina

Los restos de un sector de la planta, tras el incendio / EL DIA

En el marco de los severos daños que produjo el incendio sufrido en la planta del frigorífico Gorina en febrero pasado, en el Concejo Deliberante local ahora evalúan la eximición por dos años del pago de tasas municipales, como forma de acompañamiento a un área clave del sector productivo regional.

El proyecto, que el martes será tratado en la comisión de Hacienda del deliberativo platense, propone condonar la deuda de la empresa de la tasa de Inspección en Seguridad e Higiene y otros tributos municipales, con el objetivo de apuntalar a la compañía que en la región contribuye a generar unos mil puestos de trabajo directos e indirectos.

Además, se propone la eximición de tasas por los próximos dos años, tiempo estimativo que le demandará a la compañía recuperarse de los daños causados por el voraz incendio que sufrió en el verano.

De avanzar un despacho favorable de la comisión de Hacienda, el proyecto podría ser votado en el recinto del Concejo Deliberante en la sesión ordinaria del jueves 30.

El 17 de febrero pasado un devastador incendio tomó la planta del complejo de 501, entre 156 y 157, paralizando la producción de la que se considera la sexta planta argentina de procesamiento de carne.

RECONSTRUCCIÓN

Según habían indicado en su momento los directivos de la empresa, el fuego había destruido el sector de despostado, quedando en pie sólo el de faena.

En el contexto de la reconstrucción de la planta de nueve hectáreas, es que la iniciativa que debaten los concejales propone un apuntalamiento que aliviane ese esfuerzo.

Según se indica en los fundamentos del expediente, que ya ingresó por mesa de Entradas en el deliberativo, la empresa ya retomó parcialmente su producción y “se encuentra ejecutando un plan de inversiones” con expectativa de recuperarse y ampliarse para mediados del año próximo.

La medida se sustenta en la necesidad de ofrecer un acompañamiento a un establecimiento de envergadura estratégica regional, que genera puestos de trabajo de forma directa e indirecta y proporciona mayor dinamismo a la actividad económica de la Región.