Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia

La sede del Fuero Penal de La Plata, donde se hizo la audiencia / web

El 24 de septiembre de 2022, un vecino de La Plata salvó providencialmente su vida al resultar herido de bala en medio de un asalto en un predio rural situado a la altura de las calles 182 y 60, en Los Hornos. Por eso caso, ayer se desarrolló en la sede del Fuero Penal la audiencia preliminar al juicio oral, que tendrá a un joven sentado en el banquillo de los acusados.

Se trata de Lautaro Ezequiel Chávez Cisneros, alias “Tati” (24), a quien le imputan los delitos de “tentativa de homicidio agravado criminis causa (arts. 42, 80 inc. 7° del C.P.); robo agravado con arma apta para el disparo, cometido en poblado y en banda (arts. 166 inc. 2°, 167 inc. 2° del C.P.) y portación y tenencia de arma de uso civil condicional sin autorización legal (art. 189 bis, apartados 2°, 4° del C.P.), todo ello en concurso real (art. 55 C.P.), con la agravante del uso de arma de fuego (art. 41 bis C.P.)”.

Según fuentes judiciales, ante el juez Claudio Bernard, integrante del TOC II, tanto el bloque acusador como la defensa expresaron sus posturas sobre lo ocurrido (la teoría del hecho), lo que buscarán probar y los medios de prueba que utilizarán con tal finalidad.

Los mismos voceros mencionaron que ya se acordó una cantidad de testigos, que serían alrededor de 30, por lo que ahora se pactó un nuevo encuentro para conocer las fechas en que se desarrollará el debate.

Al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscal Ana María Medina sostuvo que “del estudio de las constancias reunidas en autos surge acreditado que, en fecha 24 de septiembre de 2022, siendo aproximadamente las 21.30 horas, en inmediaciones de las calles 182 y 60 de La Plata, al menos tres sujetos masculinos ingresaron -cada uno de ellos portando un arma de fuego, siendo al menos una de tipo pistola calibre 9 mm, apta para el disparo- a la vivienda allí ubicada”.

“Previo intimidar al propietario, se apoderaron ilegítimamente de diversos elementos de su propiedad. Seguidamente, antes de retirarse del lugar con el fruto de su ilícito accionar y a los fines de lograr su impunidad, intentaron darle muerte efectuando varios disparos hacia su humanidad con el arma de fuego referida, impactando en abdomen y tórax”, agregó el documento oficial.

La víctima fue trasladada al Hospital Italiano, donde permaneció varios días en terapia intensiva.

Siguió la fiscal: “Con posterioridad, el 28 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 05.10 horas, uno de los masculinos referenciados tenía en su poder, en el interior de su morada sita en calles 52 entre 190 y Ruta 36 de La Plata, un arma de fuego calibre 9 mm marca Browning, con numeración de serie suprimida, conteniendo tres municiones en su interior, apta para el disparo, sin contar con autorización legal”.

“Personal policial, al efectivizar la orden de registro y secuestro en dicho domicilio, procedió a la incautación del arma y de los cartuchos, como así también a la aprehensión del referido sujeto”, destacó.

A la hora de fundar la petición, la titular de la UFI 1 mencionó el reconocimiento en rueda de personas por parte del hermano de la víctima, quien lo identifica sin dudas, reacción emocional mediante; el reconocimiento fotográfico en acto de Modus Operandi, con observación de más de 400 fotografías; la coincidencia de la descripción fisonómica dada por la víctima; los informes policiales y testimoniales que lo ubican con un arma similar a la utilizada y el hallazgo del arma en su habitación, conforme acta y testimonio de testigo presencial.