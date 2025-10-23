Convocan a bandas locales por el 143º aniversario de la Ciudad

La fiesta del 143º aniversario de La Plata tendrá fuerte presencia de las bandas locales. En ese sentido, la Municipalidad abrió la convocatoria para el “Concurso de bandas, La Plata es música”, destinado a proyectos musicales de la Ciudad que quieran participar de la fiesta del 19 de noviembre.

La Secretaría de Cultura del Municipio seleccionará bandas y solistas para formar parte del concurso, del cual surgirán los grupos que se presentarán en el escenario junto a grandes referentes nacionales en un evento que ya es un clásico de la capital bonaerense.

Podrán participar proyectos cuyos integrantes sean platenses en al menos un 80% de su formación y que estén inscriptos en el catálogo “La Plata es Música”. Los interesados deberán completar el formulario https://acortar.link/RbLGFn antes del 27 de octubre.

La primera selección se hará el 1° de noviembre a través de un sorteo del que surgirán 30 titulares y 15 suplentes. Luego tocarán el 8 de noviembre y allí se elegirán las tres bandas para el festejo del aniversario en plaza Moreno.