Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía |El riesgo país se mantuvo sobre los 1.070 puntos

Dólar récord pese a la promesa oficial de mantener el esquema cambiario

Dólar récord pese a la promesa oficial de mantener el esquema cambiario
23 de Octubre de 2025 | 03:26
Edición impresa

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el Gobierno no modificará el actual esquema cambiario luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. “No va a haber ningún cambio al esquema actual”, expresó el funcionario en su cuenta de X, en respuesta a versiones que apuntaban a un ajuste del techo de la banda de flotación.

El mensaje oficial buscó llevar calma a un mercado en tensión, que sigue mostrando altos niveles de demanda de divisas y precios récord para el dólar en todas sus variantes. “El lunes, cualquiera sea el resultado electoral, la política cambiaria se mantendrá igual”, insistió Caputo durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Sin embargo, el mercado no dio señales de alivio. El tipo de cambio mayorista cerró en $1.488,42, apenas tres pesos por debajo del techo de la banda, fijado en $1.491,56. La presión cambiaria se acentuó ante la falta de intervención del Banco Central, que no realizó ventas en el mercado oficial.

Analistas explican que el movimiento responde a una combinación de factores: cobertura preelectoral, importaciones adelantadas y búsqueda de resguardo ante la incertidumbre. La mayoría coincide en que, pese a las declaraciones del ministro, podrían darse ajustes en el esquema cambiario tras los comicios.

En el mercado minorista, el dólar oficial se mantuvo en $1.515 en el Banco Nación. Con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, el dólar tarjeta alcanzó los $1.969. El blue subió $5 y llegó a $1.550, su valor nominal más alto hasta ahora.

Los tipos de cambio financieros operaron con volatilidad. El dólar MEP avanzó a $1.592,48 (+0,1%), mientras que el contado con liquidación (CCL) subió a $1.612,49 (+0,3%). Según la plataforma Rava, “los dólares financieros convalidaron la presión sobre el mayorista, reflejando un fuerte interés por la dolarización de carteras ante la proximidad de las elecciones”.

LE PUEDE INTERESAR

Werthein firmó 83 traslados de diplomáticos dos días antes de renunciar: el Gobierno anunció que serán revisados

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof: "Ya no puede engañar a nadie: en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta”

En el segmento accionario, el S&P Merval cerró con un incremento de 0,8% hasta los 2.018.810 puntos, impulsado por los bancos y las energéticas. Banco Macro subió 4,1%, Galicia 3,4% y Edenor 2,2%. En cambio, Aluar cayó 5,9%, Ternium 4,1% y Supervielle 2,9%. Medido en dólares, el índice porteño avanzó 0,9%.

En Nueva York, los ADRs de compañías argentinas mostraron una jornada negativa. Supervielle cayó 3,5%, Cresud 2,2% y Telecom Argentina 1,9%. En paralelo, los bonos soberanos operaron con pérdidas: el AL30 retrocedió 2,7% y el AL35 bajó 2,3%.

El riesgo país se mantuvo en 1.075 puntos, de acuerdo con el índice que elabora JP Morgan. La entidad destacó en un informe que las valuaciones de la renta variable argentina ya “descontaron un escenario electoral negativo” y que los bonos rinden por encima del 14% anual.

Volatilidad
Pese a las tensiones, Caputo insistió en que la política de bandas se mantendrá inalterable. “Los fundamentos son sólidos y el tipo de cambio está en un nivel razonable”, afirmó. Pero el mercado parece dudar de que esa promesa sea suficiente para contener la demanda de dólares.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

La polémica medida del excanciller antes de irse
Últimas noticias de Política y Economía

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

Caputo, con JP Morgan para destrabar un crédito

La precipitada salida de Werthein le abre la puerta a más renuncias
Espectáculos
Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
“Terapia despareja” llega al teatro La Nonna
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Caída y fractura: Cande Tinelli tuvo que ser operada de urgencia
Policiales
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia
Puede recibir perpetua y los familiares piden justicia
Pablo Laurta enfrenta a la Justicia luego de asegurar que “está en paz”
Eduardo Vázquez podría tener salidas transitorias
Información General
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla