Buscan con urgencia a una mujer de 48 años desaparecida en Quilmes desde el 15 de octubre

23 de Octubre de 2025 | 09:13

Las autoridades y familiares solicitan la colaboración de la comunidad para encontrar a Jorgelina, una mujer de 48 años que fue vista por última vez el miércoles 15 de octubre en la localidad de Quilmes. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

Jorgelina es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene cabello rubio a la altura de los hombros y ojos castaños claros. Al momento de su desaparición, vestía remera negra, short corto del Club Atlético San Lorenzo de Almagro (azul y rojo) y alpargatas rojas.

Según informaron sus allegados, Jorgelina podría encontrarse desorientada, por lo que su búsqueda reviste especial urgencia.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial Quilmes, conducida por la fiscal Ximena Analía Santoro. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse al 0221-4293015 o escribir al correo perdes@mseg.gba.gov.ar.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

