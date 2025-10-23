En las redes: Juan Martín del Potro desmiente que será papá

La noticia había tomado por sorpresa a todos, ya que se anunciaba que Juan Martin del Potro se convertiría en papá.

Pero, el ex tenista salió ahora, a desmentir la noticia. Así, en sus redes Juan Martín del Potro, asegura que nada de eso es cierto y que la noticia es falsa.

La misma, aseguraba que, Agustina Meucci, su novia, estaba embarazada de siete meses.

La publicación en cuestión tenía una foto de la joven de perfil, luciendo su pancita y del Potro ponía: "Te admiro profundamente por la mujer que sos, por la fuerza y por la ternura con la que acomapañás la vida que estás gestando. No hay nada más grande que ver el amor hecho persona y vos lo representás de una forma hermosa. Te deseo un día lleno de paz, de amor y de todo lo que te haga sonreír. Te lo merecés más que nadie",