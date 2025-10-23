Cede la presión sobre el dólar oficial

Por primera vez en lo que va de la semana, el dólar oficial abrió en baja y con un retroceso de $10 respecto del cierre de ayer cotiza a $1.455 para la compra y a $1.505 para la venta en el Banco Nación.

De esta manera, la intervención de ayer del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario, estimada en unos 100 millones de dólares, parece haber logrado que cediera un poco la tensión, al tiempo que habrá que ver si hoy también participa para evitar un nuevo salto en la cotización.

El dólar blue, por su parte, profundiza su baja inicial, retrocede de 30 pesos y se vende a $1.520 en la city porteña.

En tanto que los dólares financieros operaban de igual modo, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.581 y el dólar Bolsa o MEP en $1.564.