Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería

El Gobierno nacional decidió que Pablo Quirno será el reemplazante de Gerardo Werthein al frente de la Cancillería. La medida, confirmada este jueves, se enmarca en una serie de cambios dentro del gabinete del presidente Javier Milei, a pocos días de las elecciones nacionales. Solo falta oficialización.

Quirno, actual secretario de Finanzas de la Nación, es un economista con amplia experiencia en el sector público y privado. Graduado en Ciencias Económicas en la University of Pennsylvania, trabajó en el sector financiero internacional, donde se desempeñó como director para América Latina del banco J.P. Morgan en Nueva York. En el ámbito estatal, además de su actual función, también había ocupado el cargo de secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la propia Cancillería.

Según fuentes oficiales, su designación busca fortalecer el perfil económico de la política exterior argentina. Quirno es considerado un hombre de extrema confianza del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con quien mantiene una relación de trabajo fluida y coordinada. En la actualidad, ya se encontraba participando en conversaciones con organismos internacionales e inversores, lo que facilitaría su transición al frente de Relaciones Exteriores.

La salida de Werthein y la llegada de Quirno marcan un cambio de enfoque dentro del Gobierno, que pretende reforzar la diplomacia económica en un momento clave para el país. La apuesta apunta a consolidar vínculos internacionales en materia de inversiones, comercio exterior y renegociación de acuerdos financieros.

La Oficina del Presidente, a través de su cuenta de X, confirmó el enroque en el equipo de trabajo que rodea al mandatario pese a que el mandatario aseguró en las últimas horas que tomaría las definiciones el próximo domingo 26. “La Oficina del Presidente informa que el Canciller Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre”, sostuvieron.

“El Presidente Javier G. Milei le agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos”, remarcaron.

En la misma línea, en un breve comunicado informaron: “En su reemplazo, el nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”.

“De esta forma, el Presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno”, remarcaron desde el Poder Ejecutivo y sumaron: “El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.

Asimismo, subrayaron: “Además, el nuevo Canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente, y seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el Presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad”.

Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y tiene una larga experiencia en el sector financiero internacional, habiéndose desempeñado en el sector privado como asesor financiero y como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. También fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de JP Morgan.

En el sector privado, Quirno asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.