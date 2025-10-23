VIDEO.-Las filas del desempleo en La Plata: el perfil de los más de 500 postulantes para 10 puestos de trabajo

El centro comercial de calle 12, en pleno corazón de La Plata, fue el escenario de una postal que refleja la compleja situación económica y laboral: una fila de más de una cuadra se formó en la mañana de ayer frente al local de Star Deportes, perteneciente a Grupo Lente, luego de que se abriera una convocatoria para cubrir apenas diez puestos de trabajo de atención al público.

La abrumadora respuesta superó todas las expectativas de la empresa, tal como confirmó a este medio Leandro Chirino, Gerente General y fundador de Grupo Lente.

Chirino explicó que, si bien esperaban una buena respuesta, la cifra final superó todos los cálculos iniciales y habla de la profunda crisis de empleo en la región. "Cuando hicimos la convocatoria, esperábamos una gran afluencia de gente, pero la verdad que el número nos sorprendió, superó las 500 personas en apenas una mañana, en el lapso de tres horas, lo cual habla a las claras de la necesidad de trabajo que hay en la ciudad de La Plata", señaló el gerente.

La convocatoria, que se realizó de manera presencial en el local de calle 12 y 57, contrastó la alta demanda con la escasa oferta laboral: un promedio de 50 postulantes por cada vacante disponible.

Más de 500 personas para 10 puestos de trabajo

"Estuve personalmente seis horas seguidas sin parar. Fue solamente la publicación en Instagram que hicimos, solamente orgánico y luego se compartió por muchas personas. Nos llena de orgullo, pero ahora viene un proceso de selección, tenemos los 500 curriculum que dejaron de forma presencial y los 300 de la web. Ahora viene un proceso de selección, son muchas entrevistas donde solemos tomar examen de compresión lectora, computación y matemática, es un proceso largo donde siguen las entrevistas. Nos había pasado ya, pero nunca con tantas personas como ahora", detalló Leandro.

En un contexto histórico, recordó también que "tenemos 15 sucursales en La Plata, arrancamos con mi hermano hace 11 años, éramos tres personas y ahora somos casi 100 personas en la empresa. Nosotros creemos que las empresas nacen, crecen, viven y mueren por las personas. Creemos que en las empresas lo más importante son las personas, porque son los que nos hace crecer. Si van a nuestra sucursal los van a atender de la mejor manera".

"El puesto es para atención al público para trabajar en los comercios, pero nosotros vamos promoviendo el ascenso, donde primero arrancas como vendedor, luego pasas a la parte de encargado y eventualmente pasan a las oficinas porque tenemos nueve departamentos. Acá damos cursos sobre caja, ventas y cursos de liderazgo, las personas van creciendo con nosotros y nos da la posibilidad de contratar mucho más personas".

El perfil inesperado: experiencia vs. juventud

Si bien el puesto de venta de indumentaria deportiva apuntaba a un perfil de edad específico, el Gerente se mostró sorprendido por la variedad de aspirantes, muchos de ellos con largas trayectorias laborales.

"Es un perfil muy variado. Lo que más nos sorprendió fue que no es solamente gente muy joven, que es a donde está apuntado el puesto, sino también gente de muchísima experiencia en el rubro, gente de 40 o 50 años. Lo cual, reitero, nos hace ver la necesidad y la situación compleja que está viviendo el país", lamentó Chirino.

El objetivo inicial era encontrar postulantes de entre 20 y 30 años, pero la presencia de aspirantes de mayor edad con vasta experiencia que "venían a golpear la puerta por una oportunidad laboral" fue un dato que el Gerente catalogó como "muy triste" y que, esperan, pronto pueda resolverse.

Los requisitos del puesto laboral que busca la empresa

Actualmente, el Grupo Lente se encuentra en la etapa de clasificación de los más de 500 currículums recibidos para definir quiénes ocuparán las diez vacantes en Star Deportes.

"Estábamos buscando 10 puestos de trabajo, la semana pasada abrimos una sucursal y superamos las 500 personas, así que fue masiva la convocatoria, ahora estamos en una etapa de clasificación de esos currículums", explicó.

Por último, al detallar las cualidades buscadas, Chirino finalizó los requerimientos necesarios para unirse al proyecto: "Estamos buscando gente que sepa de la venta, que sepa de la atención al público, que tenga conocimiento de la marca que nosotros vendemos, que es una marca nacional. Y por sobre todas las cosas, que quiera trabajar, que quiera sumarse a un proyecto y que tenga ganas de ir para adelante, que es lo que nosotros más valoramos en el Grupo."