La tele, la libertadores y el rating: pocos goles, muchos puntos

Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata
VIDEO.-Las filas del desempleo en La Plata: el perfil de los más de 500 postulantes para 10 puestos de trabajo
Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
En el día de su casamiento por civil: el mensaje de Matías Alé a su novia Martina Vignolo
Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos
Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"
Dónde voto: consultá el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
El domingo electoral en La Plata, con micros gratis y más frecuencias: así funcionarán los servicios públicos
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar"
"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
Pronta entrega, por favor: Federico Moura, el "virus cultural" que aún no tiene en La Plata el homenaje que se merece
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo
Para Kicillof, Trump es el "jefe de campaña de Milei: "Lo ningunea, lo humilla, lo basurea y eso no me gusta"
El Gobierno de EEUU cuadruplicó la cuota de compra de carne argentina
Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
VIDEO.- Preocupa en un barrio de La Plata el "rondín" de un misterioso Peugeot 308
"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro
Caballos sueltos en plena avenida 44: “De milagro no hubo un accidente”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El partido entre Racing y Flamengo generó mucha expectativa y los números dieron su veredicto. Así, el fútbol sigue siendo pasión y lo demuestra también en el rating.
Desde este lugar, los partidos en la televisión abierta ya sea de la Selección o de los grandes equipos locales siempre logran llamar la atención y así ocurrió con las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Racing, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
El mencionado encuentro tuvo un piso de 9.1 puntos de rating que trepó a 11.6, en los primeros minutos.
Allí, a las 22.35 arrancó el segundo tiempo con un piso de 9.5 puntos de rating.El pico de la segunda etapa fue de 11.3.
Por su parte, en la competencia Buenas noches familia, con Guido Kaczka, se ubicó segundo lugar con 6.4 puntos y Otro día perfecto llegó a los 5,1 puntos en la pantalla de El Trece. En América, Pasó en América con Natalie Weber y Tartu, llegó a 2.3, mientras que Bienvenidos a ganar con Laurita Fernández en el Nueve marcó 2.1.
Finalmente, vale recordar que, en cuanto a cifras de fútbol otro buen número fue la final del Mundial Sub 20. El partido transmitido el domingo pasado promedió 27.4 puntos y llegó a una marca máxima de 29.9.
LE PUEDE INTERESAR
En las redes: Juan Martín del Potro desmiente que será papá
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí