Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Espectáculos

La tele, la libertadores y el rating: pocos goles, muchos puntos

La tele, la libertadores y el rating: pocos goles, muchos puntos
23 de Octubre de 2025 | 11:56

Escuchar esta nota

El partido entre Racing y Flamengo generó mucha expectativa y los números dieron su veredicto. Así, el fútbol sigue siendo pasión y lo demuestra también en el rating.

Desde este lugar, los partidos en la televisión abierta ya sea de la Selección o de los grandes equipos locales siempre logran llamar la atención y así ocurrió con las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Racing, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El mencionado encuentro tuvo un piso de 9.1 puntos de rating que trepó a 11.6, en los primeros minutos.

Allí, a las 22.35 arrancó el segundo tiempo con un piso de 9.5 puntos de rating.El pico de la segunda etapa fue de 11.3.

Por su parte, en la competencia Buenas noches familia, con Guido Kaczka, se ubicó segundo lugar con 6.4 puntos y Otro día perfecto llegó a los 5,1 puntos en la pantalla de El Trece. En América, Pasó en América con Natalie Weber y Tartu, llegó a 2.3, mientras que Bienvenidos a ganar con Laurita Fernández en el Nueve marcó 2.1.

Finalmente, vale recordar que, en cuanto a cifras de fútbol otro buen número fue la final del  Mundial Sub 20. El partido transmitido el domingo pasado promedió 27.4 puntos y llegó a una marca máxima de 29.9. 

