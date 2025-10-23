Para Caputo el dólar a $1.500 "está holgadamente arriba"

Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
El ministro de Economía reiteró la trascendencia de las elecciones legislativas del próximo domingo: "Son más importantes que las de 2027"
Escuchar esta nota
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó hoy que la cotización de $ 1.500 por dólar “es alto” y confirmó que el Tesoro de los Estados Unidos vendió cerca de 400 millones de dólares en la rueda de ayer para abastecer la demanda.
Además, el jefe del Palacio de Hacienda exhortó a la ciudadanía argentina a que el domingo vote por La Libertad Avanza (LLA) porque señaló que “el mundo está mirando” si los argentinos eligen “el camino correcto”.
El ministro consideró “lógico” el nerviosismo de la gente ante el turno electoral porque “cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo con cambios”. “Yo que soy el ministro digo que no va a cambiar nada. Pero es una pelea desigual”, afirmó Caputo.
Y enfatizó: “Estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, con un Banco Central capitalizado y soporte financiero de Estado Unidos como no tuvo ningún país en el mundo. Estamos ante una oportunidad histórica”.
Con relación a las elecciones legislativas del próximo domingo, instó a que “el que no va a votar al kirchernismo vaya a votar porque es importantísimo que ese voto vaya a LLA porque los argentinos debemos mostrarle al mundo que elegimos el camino correcto”.
En ese sentido, aclaró que dado que el oficialismo no tendrá mayoría en el Congreso será inevitable que exista una negociación con los gobernadores e insistió con que “el resultado electoral es importante porque para hacer inversiones los empresarios están mirando estas elecciones de medio término para ver qué rumbo eligen los argentinos”, y hasta aseguró que "son más importantes que las de 2027" porque "para graduarnos de país serio necesitamos menos volatilidad política".
Por otra parte, remarcó que “estamos trabajando para la gente que no llega a fin de mes” y negó una devaluación porque eso significa una rebaja de los salarios.
Consultado sobre si el tipo de cambio está atrasado, Caputo indicó que “tenemos récord de exportaciones, lo cual no sería posible con tipo de cambio bajísimo. Eso no podría pasar”, al tiempo que consideró que el dólar oficial a $1.500 está “alto” y “holgadamente arriba” de lo que sería el supuesto valor de equilibrio.
En ese marco, hizo referencia a los dichos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el tipo de cambio en cuanto a que "lejos de ser bajo es un tipo de cambio más bien alto".
Sobre el auxilio de Estados Unidos añadió: “El Tesoro ve que el modelo es certero y dice ‘Argentina no tiene un problema de solvencia tiene un problema de financiamiento puntual porque no tiene acceso a los mercados’”.
